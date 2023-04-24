調查：英國樓市銷情向上　惟業主叫價更謹慎

外媒報道，地產網站Rightmove的一項調查顯示，英國的樓市業主對叫價變得更加謹慎。

4月份每個單位平均叫價按年上漲1.7%至366,247英鎊，是自2019年12月新冠疫情和政府減稅引發購買潮之前以來最低升幅，按月升幅由3月的0.8%放慢至0.2%。數據顯示市場緩慢呆滯，儘管按揭利率和雙位數的通脹率持續向上，但待售新樓短缺令價格居高不下。當地樓價在疫情封控期間飆升，當時英國降低相關稅項以提振需求。

Rightmove的物業科學總監Tim Bannister周一(24日)在聲明中表示，代理商指許多賣家了解需要以具競爭力的價格吸引春季買家。此外，雖然叫價增長放緩，但首置人士面對破紀錄的價格，並且有迹象表明買賣雙方的信心有所改善。

Rightmove表示，房地產銷售反彈至與疫情前的正常水平。3月份數據顯示，地產經紀出售的房屋數量連續第二個月有所增加，尋找買家的平均時間下降至55天。

報道並指，與上月相比，倫敦和英格蘭東北部是唯一價格下跌的地區。與一年前相比，倫敦的樓價持平，其中富裕地區肯辛頓和車路士跌幅最大。