【銀主套現】通關促銀主盤買賣激增2倍　西九龍屋苑最受捧

今年初中港兩地通關及本港取消防疫措施，帶動樓市全面轉活，銀主盤買賣亦顯著增加。綜合市場數據，本年初至今不足4個月共錄至少超過80宗同類物業成交，較去年同期飆升約2.2倍，涉額高近18億元，按年也漲約1.4倍。期間不少成交來自九龍站及西南九龍一帶。不過，年內新增的銀主物業亦至少約76個，涉額近11億元。

根據市場成交數字，今年2月錄得最多銀主盤成交，佔整體暫錄成交量逾四成，其次是3月，交投量佔約34%，而本月同類成交暫只有10多宗，交投明顯較之前減少。

通關後，銀主交投趨熱鬧，更有銀主單位放盤不久便隨即獲承接，當中不少來自九龍站上蓋物業。其中，君臨天下2座中高層F室同類單位，實用面積約1,056方呎，於2月才推出市場以約3,555萬元放盤，緊接在3月中以3,332萬元易手，成交呎價約31,553元。

中原胡鴻洲稱，九龍站一帶屋苑今年銀主盤買賣「月月有」，不足4個月已錄至少5宗同類成交。成交包括近日售出的擎天半島3座高層A室，實用面積約632方呎，減價150萬元，以1,850萬元成交，呎價約29,272元。據了解，該單位上月才推出市場放售。

同區及西南九龍也有多宗大額銀主買賣，包括今年已沽出兩伙的漾日居，該盤6座高層複式戶，實用面積約1,644方呎，今年1月叫價約5,000萬元放售，上月以約4,888萬元易手，呎價約29,732元。天璽日鑽璽高層B室，實用面積約1,295方呎，4月以約6,580萬元連一個車位沽出，呎價約50,811元。

今年工商舖等非住宅銀主盤交投同樣暢旺，期間成交量佔整體銀主買賣約三成，部分物業亦出現「即放即賣」情況。其中，尖沙咀其士大廈高層1至6室全層寫字樓，建築面積約6,405方呎，2月叫價約7,400萬元放售，並在上月中以相若價錢沽出，呎價約11,553元。

市場至少159伙待售

另方面，銀主也趁市旺放售手頭物業，年內新增同類較大額住宅單位包括擎天半島1座高層複式單位，實用面積共約2,250方呎，放盤價約7,050萬元，呎價約31,333元。而貝沙灣1期8座低層B室連平台單位，實用面積約1,552方呎，以約4,600萬元放盤，呎價約29,639元。截至本月中，市場待售銀主單位數量至少約159個，涉及金額約26億元。

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，今年首季市場銀主盤消化快，主要是之前積存不少同類物業，同時新增銀主數量不算多。

不過，踏入4月市況開始轉靜，市場主要受多項因素影響。例如本月復活節等長假期，首季已消化市場相當購買力，同時，一手新盤亦紛紛減價搶去不少客源，而市場仍觀望未來息口走向等，都導致市場交易萎縮。

他相信，隨着市況復常，經濟將逐漸向好，加上購買力累積，樓市氣氛將慢慢恢復，不過，預期樓價暫時仍未能返回疫情前的水平。