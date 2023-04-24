金管局盼更多大灣區企業來港進行綠色融資

金融管理局副總裁陳維民於「面向世界的粵港澳大灣區金融全面合作發展」主論壇上發言時表示，大灣區金融合作深化與國家高水平對外開放相結合可以產生巨大的效益，香港可以在人民幣國際化和制度創新兩個方面加大力度。

他指出，第一是進一步推動人民幣在大灣區的跨境經貿投資活動中的應用，助力國家有序推進人民幣國際化。第二是加強大灣區金融的聯通和創新，為國家金融市場高水平開放提供示範作用。此外，「跨境理財通」實行一年多以來穩步增長，這項大灣區獨有的互聯互通機制未來仍然有龐大的擴展空間。

另外，近年大灣區的金融管理部門本着利民便商原則，努力不懈推進落實各項金融支持經濟發展的措施，他認為香港下一步可以在三個領域發揮所長。

首先，國家致力推動「3060」碳達峰、碳中和需要投入大量的綠色融資，香港也正全力發展綠色金融市場，兩者結合可引導國際資金投資內地優質的綠色項目，助力內地經濟的低碳轉型。近年來不少來自內地的企業赴港發行綠債，當中有不少來自大灣區。去年，香港金管局聯同港交所及內地單位發布《內地非金融企業赴香港市場發行綠色債券流程參考》，讓更多內地機構，包括大灣區的發債體了解和掌握赴港發行綠色債券的操作要點和業務流程。金管局期盼和歡迎更多的大灣區企業和機構善用香港的綠色金融平台，來港進行綠色融資，共同推動金融支持大灣區社會、經濟和產業的低碳轉型。

另一個方面是加快金融科技發展，支持數字化經濟建設。國家經濟數字化轉型需要相應的金融助力。通過科技手段推動數字化金融創新、增加支付速度效率，有利於支持資源要素跨境流動。陳維民稱，大灣區是金融科技企業和人才的匯聚地，香港會繼續完善金融科技的市場環境，支持行業的蓬勃發展。

第三是促進資金和信息面的暢通流動，提高金融體系服務實體經濟的能力。他續指，金管局在去年10月推出「商業數據通」，透過建立安全及創新的數據基建，便利金融機構經授權後獲取企業的商業數據，在「認識你的客戶」、信貸評估、貸款批核及風險管理等過程中，更大程度地進行數碼化和精簡化。為把握大灣區機遇，金管局聯同金融業界，探索如何更好地通過促進跨境「信息流」，便利企業跨境的貸款和融資活動。