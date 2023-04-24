【高盛推介】選擇合適牛熊證捕捉窄幅上落走勢
2023年04月24日 11:52
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高盛(亞洲)有限責任公司：近期股市窄幅上落，部分資金轉移留意貼價牛熊證，以較高槓桿捕捉正股走勢。兩大科網龍頭騰訊控股及阿里巴巴連跌5日，股價均見1個月低位。另外近期走勢相對較強的美團，周一(24日)早段逆市靠穩，現報137.8元，微升約0.1%。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於上周二至五皆錄得資金流入，合共約4,660萬元。
阿里好倉於上周5個交易日皆錄得資金流入，合共約4,080萬元。淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約190萬元。
美團好倉於上周三錄得約280萬元資金流入，上周四及上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周三至上周五共錄得約1,010萬元。
近期股市窄幅上落，部分資金轉移留意貼牛貼熊，以較高槓桿捕捉正股走勢。而部署牛熊證最大風險為收回風險，貼牛及貼熊可提供較高槓桿，但收回風險也高 ，因此較適合即市部署。而過夜選擇則可留意遠牛及遠熊。
騰訊牛68725，收回價330元，行使價327.2元，換股比率500，槓桿比率19.4倍，相近收回價牛證中街貨較低。
騰訊牛56070，收回價315元，行使價312.2元，換股比率500，槓桿比率10倍，遠牛。
騰訊熊60842，收回價370元，行使價372.8元，換股比率500，槓桿比率11.7倍，新上市。
騰訊熊59847，收回價390元，行使價392元，換股比率500，槓桿比率8倍，遠熊。
阿里牛59365，收回價85元，行使價83.5元，換股比率100，槓桿比率20倍，貼牛。
阿里牛64381，收回價78元，行使價76元，換股比率100，槓桿比率7.9倍，相近收回價牛證中街貨最低。
阿里熊60043，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率6.0倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
美團牛60647，收回價130元，行使價127元，換股比率500，槓桿比率12倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
美團牛56348，收回價120元，行使價117元，換股比率500，槓桿比率6.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
美團熊53246，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率8.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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