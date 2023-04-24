海豐首季集裝箱航運物流業務收入按年減少40.7%

截至2023年3月31日止3個月，集團來自集裝箱航運及延伸物流業務的集裝箱運量為693,283標準箱，較2022年同期的729,836標準箱減少約5%。集團截至2023年3月31日止3個月來自集裝箱航運及延伸物流業務的平均運費（不包括互換艙位費收入）達到每標準箱722.4美元，較2022年同期的每標準箱1,241.6美元減少約41.8%。

此外，集團乾散貨及其他業務產生的收入由截至2022年3月31日止3個月的約660萬美元減少約92.4%至2023年同期的約50萬美元。該減少主要歸因於集團於2022年出售所有乾散貨船舶，及後沒有擁有任何乾散貨船舶。因此，集團的收入由截至2022年3月31日止3個月的約10.34億美元減少約41.1%至2023年同期的約6.09億美元。