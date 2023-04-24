騰訊傳暫停研發旗艦遊戲　股價跌1%見一個月低位

騰訊股價曾低見343.2港元，創一個月低，半日收報344元，跌5.2元或1.48%，成交金額24.84億元。

消息人士指，項目暫停的主要原因，是採用新的UE5引擎開發難度太大，進度不及預期。UE5引擎是第五代最新遊戲引擎，主要用於創建遊戲內容和3D圖形。

報道引述多位內部員工指，NXS本身在騰訊內部十分受重視，屬於「登月計劃」之一。登月計劃是騰訊內部對研發中的旗艦級遊戲項目的稱呼。消息人士稱，騰訊一直視NXS為旗艦遊戲，天美更承諾給賀甲上億美元的預算投入，NXS在登月計劃的地位至少是前三，甚至高於《王者榮耀大世界》。騰訊高級副總裁馬曉軼曾表示，騰訊內部有數個登月項目。

賀甲曾是米哈遊早期員工，加入騰訊前擔任米哈遊的技術總監，是《崩壞3》的主創之一。