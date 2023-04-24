騰訊傳暫停研發旗艦遊戲 股價跌1%見一個月低位
2023年04月24日 12:20
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內媒報道，騰訊(00700)旗下天美工作室已於近期暫停研發一款對標遊戲商米哈遊《原神》的遊戲項目(內部代號：NXS)，整個團隊目前已轉向另一個二次元遊戲項目，原項目負責人賀甲並已轉職。知情人士稱，降本增效仍是騰訊今年的主旋律，進度不確定的項目會先暫停。
騰訊股價曾低見343.2港元，創一個月低，半日收報344元，跌5.2元或1.48%，成交金額24.84億元。
消息人士指，項目暫停的主要原因，是採用新的UE5引擎開發難度太大，進度不及預期。UE5引擎是第五代最新遊戲引擎，主要用於創建遊戲內容和3D圖形。
報道引述多位內部員工指，NXS本身在騰訊內部十分受重視，屬於「登月計劃」之一。登月計劃是騰訊內部對研發中的旗艦級遊戲項目的稱呼。消息人士稱，騰訊一直視NXS為旗艦遊戲，天美更承諾給賀甲上億美元的預算投入，NXS在登月計劃的地位至少是前三，甚至高於《王者榮耀大世界》。騰訊高級副總裁馬曉軼曾表示，騰訊內部有數個登月項目。
賀甲曾是米哈遊早期員工，加入騰訊前擔任米哈遊的技術總監，是《崩壞3》的主創之一。