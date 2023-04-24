OneDegree去年總保費按年升1.5倍

OneDegree開業三周年，邀請自公司開業起已投保支持的客戶一同慶祝。

虛擬保險公司OneDegree公布2022年業務表現，全年總保費突破1億港元，按年增長1.5倍，增長冠絕虛擬保險同業，全年總投保額亦按年上升172%。

去年，OneDegree全線保險產品已錄得承保盈利，其中寵物保險「毛價保」的承保盈利按年增加180%，保費按年增長139%。火險投保額逾百億元，按年增長178%，保費收入同樣按年增長178%，承保盈利按年大增3.5倍，公司有信心今年火險投保額可增一倍。

家居保險於去年3月首次推出市場，今年首季銷售額較產品推出首3個月增長4.7倍；危疾保險自2021年底推出後，投保金額於去年大幅增長，公司今年將積極研究進軍醫療保險。另外，公司旗下虛擬資產保險OneInfinity去年初開業。

OneDegree Group共同創辦人郭彥麟表示，OneDegree未來將繼續於香港推廣虛擬保險的願景，透過自動化及節省經紀成本，為客戶提供「成本更低、保障更足」的保險產品。

OneDegree為慶祝開業三周年，新客戶由即日(24日)起至26日期間投保「毛價保」寵物保險、火險、家居險及「無限護身保」危疾保險可享限時特別優惠。該公司將會一連三個星期舉辦送禮活動，送出總值22,000港元的禮品。