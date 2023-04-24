植田和男：通脹非常強勁才考慮調整YCC政策

外媒報道，日本央行新任行長植田和男周一(24日)表示，央行對未來一年的通脹預測必須「非常強勁且接近2%」，才可考慮調整孳息率曲線控制(YCC)政策。植田又認為，在他作為行長的第一次政策會議前，沒有必要改變貨幣刺激措施，並預測潛在通脹將減弱。

他指，央行的立場是繼續實施貨幣刺激，以及維持對於價格的展望。日央行將於周五(28日)結束為期兩天的會議，屆時並將發布當地季度經濟預測。

植田表示，目前趨勢通脹低於2%，因此必須維持貨幣寬鬆政策，但當趨勢通脹預計達到2%時，日央行必須使貨幣政策正常化。

植田指，雖然企業將不斷上漲的進口成本轉嫁給消費者的程度超預期，但日本的通脹可能很快見頂，並在截至2024年3月的本財年下半年，回落至日央行2%的目標之下。

當被反對黨議員要求澄清調整YCC的條件時，植田表示，日央行對未來半年、一年和一年半的趨勢通脹的預測肯定相當強勁，以及接近2%，並需要判斷實現預測的機會很高。

不過，植田拒絕說明日央行可能如何逐步退出YCC，稱這將取決於當時的經濟、通脹和許多其他因素。他又表示，當時機成熟時，會考慮提前披露日央行退出超寬鬆政策的策略。此外，他指，日央行已經就貨幣政策正常化對財政的影響進行許多評估。