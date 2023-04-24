一文睇晒！美國五大銀行CEO為今年經濟把脈

美國五大銀行上周陸續公布業績，除了交代盈利表現外，幾家銀行的CEO亦不忘為2023年全球經濟把脈。在通脹開好降溫，但衰退逐步逼近的情況下，他們對經濟前景有何獨到見解？

摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)警告投資者，「暴風雨前的烏雲」正在逼近。美國經濟仍然大致良好，消費者仍在消費，財務狀況仍然穩健，企業狀況也很好，但過去一年來一直緊盯的暴風雨雲仍近在眼前，而銀行業的動盪加劇了這些風險。

美國銀行行政總裁Brian Moynihan亦警告，美國經濟將陷入衰退，但認為通脹已有降溫迹象。基於提供給美國人的振興資金和他們剩下的錢，一切都顯示經濟將陷入相對溫和的衰退。另外，商業客戶確實變得更為謹慎，而失業率仍處於3.5%，顯示目前仍處於充分就業，薪金增長正在放緩，通脹也在降溫，預期美國經濟將輕微衰退。

花旗行政總裁Jane Fraser也預期美國將在2023年陷入溫和衰退，而銀行接連倒閉，加劇了這些擔憂。他認為最近發生的金融動盪將會抑制通脹，但信貸亦將會緊縮。現在美國比較有可能的是在今年稍後時間陷入輕微衰退。

摩根士丹利行政總裁James Gorman的看法相對樂觀，他認為現時美國的經濟狀況較2008年金融海嘯時期好得多。至於硅谷銀行倒閉等事宜，他表示有些銀行爆發危機，而危機可能仍然存在，但相信大西洋兩岸主管機關果斷出手，已經阻斷可能造成的危害。他認為當前的問題遠不能與2008年相提並論。

道富集團行政總裁Ron O'Hanley提到，經濟環境如何改變銀行業上季的營運表現，以及眾家機構為了穩定美國銀行體系所做的努力。第一季的業績反映出集團商業模式的韌性，儘管面臨利率持續升高，以及銀行業的其他部分陷入混亂和劇烈的市場波動。