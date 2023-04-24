ETF焦點：虛擬資產締另類投資機遇

Web 3.0(第三代互聯網)時代來臨，帶動虛擬資產生態圈的形成。去年一份市場調查報告顯示，虛擬資產已發展成為一種另類資產類別。到底虛擬資產市場近年的增長如何？其特點又有哪些？

虛擬資產市場主要以加密貨幣為主，其全球市值在過去10年(2013至2023年1月)迅速增長，由103億美元飆升至接近1.1萬億美元，佔紐約證券交易所及納斯達克證券交易所上市證券市值總和約2%。

加密幣成交額10年倍增

同時，全球加密貨幣的數量在過去10年已由7種增加至22,375種，成交金額更在2019至2022年間大幅增加105%至480億美元。在2022年，全球加密貨幣的平均每日成交金額，佔紐約證券交易所和納斯達克證券交易所的股票市場平均每日成交金額總和約21%。

虛擬資產被視為另類資產，與傳統金融資產在回報與波幅的表現均截然不同。以比特幣為例，在2014至2022年間的3年期回報率介乎19.5至647%，而其3年期年度化價格波幅則介乎22.9至185.9%；相比之下，標普500指數(作為傳統資產類別)在同期的3年期回報率介乎21.1至44.3%，年度化價格波幅則介乎12.8至25.4%。

此外，從2015到2022年1月期間，虛擬資產的回報與其他主要資產類別表現的平均相關系數為0.15%，是不同資產類別之中最低(不包括美國短期利率)。因此，虛擬資產或可成為分散資產配置、捕捉潛在回報的工具。

虛幣ETF在港有完善監管

虛擬資產的投資渠道可分為直接及間接。直接投資虛擬資產所涉及的金融服務及「錢包」一般不受監管，流動性普遍偏低，而且需要較高交易費用。相反，通過交易所買賣基金(ETF)及互惠基金(Mutual Fund)等傳統金融產品間接投資虛擬資產，代表投資者可得到成熟監管體制的保障。

在間接投資工具中，ETF每日公開持股狀況，而且較沒有上市的基金具有更高流動性和透明度。隨着虛擬資產ETF的種類和數目逐漸增加，覆蓋更廣泛的虛擬資產類型，投資者可透過ETF便捷地構建多元化、與其風險胃納相符的虛擬資產組合。

ETF為投資者提供低成本、透明度高，以及受監管的虛擬資產投資渠道。亞洲首批虛擬資產ETF已在香港上市，包括兩隻比特幣期貨ETF及一隻以太幣期貨ETF(截至2023年3月底)。香港憑藉穩健的市場監管制度及國際金融中心的地位，預期將成為投資者捕捉虛擬資產增長機遇的投資地。

香港交易所證券產品發展聯席主管 羅博仁(Brian Roberts)