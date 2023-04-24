攜程：春季往港全球航班預訂量增57倍　五一內地預訂量升15倍

根據攜程集團旗下Trip.com及Ctrip(攜程旅行)兩個平台的最新數據，隨着人手和旅遊設施慢慢恢復正常，最近幾個月的香港入境旅遊已經回升到令人欣喜的水平。

根據Trip.com數據，從2023年初至4月10日，前往本港的全球航班預訂量按年大增57.19倍，其中來自新加坡及泰國的航班預訂量分別增加330倍及279倍。

在第二季，從歐洲(英國、法國、意大利、西班牙和德國)預訂於3月15日至6月30日抵達香港的航班數量，較去年同期大增13.62倍。最受歡迎的航線是從英國到香港，其次是德國到香港和法國到香港。

自2022年12月內地決定通關以來，香港成為內地旅客5大熱門旅遊目的地之一，吸引大量內地旅客訪港。根據攜程數據，自2023年1月至4月10日，從內地到香港的航班預訂量按年增長8.79倍。其中，前五大客源城市分別是杭州、北京、成都、上海和南京。

此外，自2023年1月至4月10日，香港的酒店預訂量按年增長1.37倍，其中前5大客源城市分別是杭州(升31倍)、上海(升30倍)、北京(升21倍)、廣州(升15倍)和深圳(升4倍)。

香港入境旅遊隨着五一黄金周臨近見強勁復甦。Ctrip數據顯示，4月29日至5月5日期間，內地至香港的機票預訂量按年增長15.23倍。前5大客源城市分別是南京、成都、北京、上海及杭州，與一周前相比，預訂人數分別增加64%、42%、29%、24%和21%。

酒店預訂量也較一周前增長52.23%，或按年增長18.35%。前5大客源城市為深圳(升97%)、廣州(升93%)、上海(升64%)、北京(升48%)、杭州(升4%)。

Trip.com港台地區產品及市務總監兼香港區域經理葉卓銘表示：香港旅遊業自年初以來已強勁反彈。會繼續與業務夥伴攜手合作，為用戶提供全面的旅遊產品，包括酒店、機票、火車票及旅遊和門票。