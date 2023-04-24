【高盛推介】比亞迪逆市反彈上試230元　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份上周五(21日)跌約2.5%，周一(24日)逆市反彈。早上高開約0.3%後升幅擴大，曾重上230元水平，最高見233.6元。現報229.4元，升約3.4%。有報道引述比亞迪代表指，香港電動車市場潛力很大，及其研發的電動高架列車「雲巴」非常適合香港，並正考慮在香港引入包括「雲巴」在內的新能源交通體系。

吉利汽車上周五跌約1.9%，周一低開後曾反彈，但及後轉跌。現報9.56元，跌約1.2%，目前為連續第5日下跌。

觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉上周四及上周五共錄得約200萬元資金流入。淡倉於上周二至上周五皆錄得資金流入，合共約390萬元。

吉利方面，好倉及淡倉於上周五皆獲資金轉向流入，分別有約50萬及少於10萬元。

比迪購12199，行使價275.2元，2023年7月21日到期，實際槓桿9.5倍，行使價280元以下、2個月期以上產品最高槓桿。

比迪購29313，行使價260元，2023年8月31日到期，實際槓桿6.6倍，中期、低街貨。

比迪購11482，行使價245.2元，2023年6月21日到期，實際槓桿9.7倍，貼價。

比迪牛58786，收回價200元，行使價196元，換股比率500，槓桿比率6.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

比迪沽13085，行使價211.91元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.3倍，行使價180元以上、3個月期以上產品最高槓桿。

比迪熊53015，收回價250元，行使價254元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

吉利購14800，行使價11.9元，2023年7月18日到期，實際槓桿8.9倍，低面值。

吉利牛54780，收回價8元，行使價7.5元，換股比率10，槓桿比率4.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

吉利熊50011，收回價15元，行使價15.5元，換股比率50，槓桿比率1.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

小鵬購27154，行使價48.5元，2023年7月10日到期，實際槓桿4.9倍，低面值。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。