【高盛推介】比亞迪逆市反彈上試230元 資金兩邊部署
2023年04月24日 14:31
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份上周五(21日)跌約2.5%，周一(24日)逆市反彈。早上高開約0.3%後升幅擴大，曾重上230元水平，最高見233.6元。現報229.4元，升約3.4%。有報道引述比亞迪代表指，香港電動車市場潛力很大，及其研發的電動高架列車「雲巴」非常適合香港，並正考慮在香港引入包括「雲巴」在內的新能源交通體系。
吉利汽車上周五跌約1.9%，周一低開後曾反彈，但及後轉跌。現報9.56元，跌約1.2%，目前為連續第5日下跌。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉上周四及上周五共錄得約200萬元資金流入。淡倉於上周二至上周五皆錄得資金流入，合共約390萬元。
吉利方面，好倉及淡倉於上周五皆獲資金轉向流入，分別有約50萬及少於10萬元。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價280元以下、2個月期以上產品最高槓桿的比迪購(12199)。中期選擇可留意低街貨比迪購(29313)。貼價選擇可留意比迪購(11482)。牛證方面可留意比迪牛(58786)，與現價有約30元收回距離。
比迪購12199，行使價275.2元，2023年7月21日到期，實際槓桿9.5倍，行使價280元以下、2個月期以上產品最高槓桿。
比迪購29313，行使價260元，2023年8月31日到期，實際槓桿6.6倍，中期、低街貨。
比迪購11482，行使價245.2元，2023年6月21日到期，實際槓桿9.7倍，貼價。
比迪牛58786，收回價200元，行使價196元，換股比率500，槓桿比率6.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
比迪沽13085，行使價211.91元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.3倍，行使價180元以上、3個月期以上產品最高槓桿。
比迪熊53015，收回價250元，行使價254元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
吉利購14800，行使價11.9元，2023年7月18日到期，實際槓桿8.9倍，低面值。
吉利牛54780，收回價8元，行使價7.5元，換股比率10，槓桿比率4.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
吉利熊50011，收回價15元，行使價15.5元，換股比率50，槓桿比率1.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
此外，小鵬汽車周一反彈。如看好可留意屬低面值的小鵬購(27154)。
小鵬購27154，行使價48.5元，2023年7月10日到期，實際槓桿4.9倍，低面值。
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