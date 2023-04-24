瑞信首季業績扭虧為盈　季內淨流出近5400億資金

瑞信(Credit Suisse)業績由虧轉盈，首季錄純利124.32億瑞士法郎，由於其150億元瑞郎的額外一級資本(AT1)債券減記至零，經調整稅後虧損為13.16億瑞郎。瑞信周一(24日)透露，在第一季錄612億瑞郎(約5,396.41億港元)的淨資產流出。

瑞信表示，公司經歷顯著的淨資產外流，特別是在2023年3月下半月，這種情況有所緩和，但截至4月24日尚未逆轉。該行第一季淨流出總額為612億瑞郎，佔該集團截至2022年底資產管理規模(AUM)的5%，至於存款外流佔瑞信財富管理部門及銀行的淨資產外流57%。

瑞信指，在3月下半月，瑞信面對大量現金存款提取，以及到期定期存款不續存，在2023年第一季，客戶存款減少670億瑞郎。該行指，資金外流的情形在瑞信及瑞銀宣布合併前後幾天最為嚴重，但截至4月24日仍未逆轉。

如果可能的話，是次兩行併購交易預計將在今年底完成，但將瑞信的業務完全併入瑞銀集團預計需時約3至4年。

截至3月底，瑞信資產管理規模1.25萬億瑞郎，較去年底再縮減410億瑞郎或3%，按年下跌19%。其中，財富管理業務(WM)方面，資產淨流出471億瑞郎，規模相當於去年第四季AUM約9%。

瑞信首季，稅前盈利127.64億瑞郎。該行首季收入增長3.19倍至184.67億瑞郎。截至首季末，集團普通股一級資本比率(CET1)由去年第四季的14.1%，上升至20.3%。