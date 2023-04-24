道指期貨跌105點 比特幣企27400美元
2023年04月24日 16:21
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美匯指數報101.5；港匯見7.8486；離岸人民幣(CNH)報6.9038；美元兌日圓報134.38；歐元處1.0986；英鎊報1.2435。金價報1,981.60美元。油價微跌，布油報81.17美元，紐油處77.65美元。比特幣微跌至27,400美元。道指期貨跌105點。
焦點數據：
16:30 香港3月失業率
20:30 美國3月芝加哥儲行全國活動指數
22:30 美國4月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數
●港股早段好淡角力，恒生指數短暫上升後隨即插穿兩萬關，午後跌幅一度擴至341點，低見19,734點；收市報19,959點，跌115點或0.58%。https://bit.ly/3mU1Y9Q
-騰訊傳暫停研發旗艦遊戲 股價曾挫3%見一個月低位。
-11家內險出資339億人幣成立九州啟航基金，或為金融機構化險。
●滬深三大指數下跌。滬綜指收報3,275點，跌25點或0.78%，成交額4,733億元人民幣。
中美角力：
●內地倘制裁美光，據報美國促三星及SK海力士勿搶市場。
香港經濟：
●攜程：春季往港全球航班預訂量增57倍，五一內地預訂量升15倍。
●仲量聯行：3月港寫字樓空置率跌至12%，去年5月來首回落。
●金管局盼更多大灣區企業來港進行綠色融資。
中國經濟：
●惠譽博華上調今年中國經濟增長預測至5.8%。
外地經濟：
●植田和男：通脹非常強勁才考慮調整YCC政策。
●南韓將日本重新列入貿易「白名單」，簡化出口程序。
●一文睇晒！美國五大銀行CEO為今年經濟把脈。
●調查：英國樓市銷情向上，惟業主叫價更謹慎。
企業消息：
●瑞信首季業績扭虧為盈，季內淨流出近5400億資金。
●時移世易！幾大原因令蘋果轉投印度懷抱。
●Bed Bath ＆ Beyond申請破產保護，計劃6月底結束營運。