綠竹生物周二起招股　入場費8413元

該公司是次發行1,038.6萬股H股，其中一成為香港公開發售，其餘為國際配售，集資最多約4.32億元，所得約58.2%將主要用於核心產品LZ901的臨床開發、製造及商業化；約22.1%用於K3臨床開發及製造；約16.1%用作珠海商業生產設施建設開支；其餘約3.6%為營運資金及一般用途。

綠竹生物主要研發疫苗及治療性生物製劑，目前有7款在研產品，當中3款處於臨床階段，包括用於治療帶狀皰疹的核心產品重組疫苗LZ901。首席財務官兼全球資本市場負責人張輝表示，預期今年第二季在中國完成LZ901的II期 臨床試驗，計劃2024年第三季向中國藥監管提交新藥上市申請(BLA)。美國方面，正進行I期臨床試驗，擬明年啟動II期 臨床試驗。同時計劃與擁有強大銷售和營銷網絡的跨國製藥公司合作，在美國及東南亞等海外市場推進LZ901全球商業化。

他指出，資本市場波動屬常態，上市是經過規劃，且符合自身發展需要、有利公司長期發展、完善股權結構等，又看好香港具成熟資本市場，形容上市是公司及投資者「雙贏」局面。