保誠推出兩項一站式體檢服務

保誠保險有限公司宣布推出市場首創「衛星檢」及「隨身檢」兩項全新一站式體檢服務，旨在縮短核保體檢時間；配合嶄新「One Signature一簽通」服務，客戶自行透過個人裝置隨時檢閲所有文件，只需提供一個電子簽署便可完成投保。

保誠與醫護營運商香港體檢及醫學診斷集團有限公司合作推出「衛星檢」服務，方便客戶預約所需的健康評估體檢。客戶只需前往指定衛星體檢中心，便可進行一站式體檢項目。客戶可接受由專業註冊護士提供的高度個人化健康評估服務，更可透過視像通訊會見醫生，即時於同一個地點完成核保所需的所有檢查項目，例如血液化驗、超聲波、心電圖和其他影像檢查等。

保誠保險醫務總監鄭毅誠表示，全新推出的「衛星檢」及「隨身檢」正正針對客戶痛點，提供方便貼心的體驗服務，讓客戶得到更及時、全面的健康保障。保誠保險首席科技及數碼總監林德軒表示，保誠致力提升營運流程及為客戶帶來更具價值的體驗，全新推出的端對端（end-to-end）服務可促進與客戶的互動，提供無縫高效的投保體驗及適時的健康保障。