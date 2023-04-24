Apple十年內或變大銀行　勢威脅摩通等大行生存？

美國主要銀行此前紛紛披露首季業績，在區域銀行倒閉危機後，部分龍頭如摩根大通等，因巨額存款流入而獲利甚豐。對於這類坐擁萬億資產、經歷多次經濟周期起伏的華爾街巨頭而言，加息、同業倒閉、金融危機等，其實不足以動搖其根基。真正要擔心的挑戰是蘋果公司(Apple Inc.)這種靠着金融科技，搶奪了傳統銀行份額的創新者。有專家更估計，未來5到10年，Apple將演化成一家「大銀行」！

就在數周前，Apple於美國正式推出儲蓄戶口服務，提供4.15厘的年利率，加上最近宣布的先買後付功能「Apple Pay Later」，於2019年推出的Apple Card貸款；以及目前Apple Pay電子支付服務遍及全球的大規模支付網絡，種種迹象都表明，Apple在金融服務領域的作用，已不遜於一家跨國銀行。

作為華爾街大銀行的舵手——摩根大通行政總裁戴蒙，很早就已經注意到Apple所帶來的威脅。他去年曾表示︰「雖然它(Apple)沒有存款保險，但確實是一家銀行。」因為Apple集合了存放、轉移、管理資金的功能，而且還能放貸，基本上與一般銀行無異。本月他再警告稱，大型科技公司在「數據及專有系統方面有大量資源，讓Apple獲得非凡的競爭優勢」。

Deepwater Asset Management的統計顯示，2016年，全球只有約十分之一iPhone用戶使用Apple Pay，2020年已激增至50%，去年更達到75%。Deepwater執行合夥人、曾擔任科技股分析員的芒斯特表示，再過5至10年，「我們就會像花旗、摩通那樣看待Apple。」

據他的說法，Apple的金融業務就「如同冰川一樣」，雖然進展緩慢，但力量驚人。這種說法亦得到多位Apple的前員工認同，隨着愈來愈多人使用Apple的支付系統，最終其將有能力擺脫Visa、Mastercard等，獨自創立一個支付網絡。

POS機恐遭取替

當然，要做到這一點絕非一朝一夕能實現，但只能說Apple完全有足夠條件。在信用卡遭取締前，危機已迫在眉睫的是Verifone、Ingenico主導的POS機市場。POS全稱為「銷售時點情報系統」，更通俗的稱呼，是每家連鎖超市及餐廳都有，具備處理電子支付功能的「收銀機」。

金融科技公司MagicCube行政總裁舒基直言，當商家能通過iPhone、iPad輕鬆收款時，POS機將變得過時，就如同有了電子郵件後的傳真機一樣。更甚者，Apple在金融服務領域擴張，亦會反過來強化其生態系統，令用家對於Apple的硬件設備更依賴。

Evercore ISI分析師達里亞納尼亦指，Apple可通過將支付工具嵌入到iPhone操作系統中，讓用戶不用尋找和下載的單獨應用程式(App)。有前Apple高層表示，Apple Card獲取新客戶的成本「比其他所有信用卡公司都低得多」，正正是因為Apple有很多分銷渠道。