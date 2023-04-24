可口可樂上季多賺11%　勝預期

作為全球最知名的飲品公司，可口可樂繼續靠着品牌價值所帶來的定價能力，實現持續增長。於截3月底止一季業績，該公司季度純利增長11.72%至31.07億美元；收入則按年增長4.66%至109.8億美元，增幅主要來源，正正是產品組合及定價所帶來的11個百分點正面影響，惟部分被不利貨幣匯率所抵銷。整體而言，首季業績表現略勝市場預期，管理層亦稱有信心實現今年的業績目標。

按照每日平均銷量計算，可口可樂首季實際上的產品銷量按年增幅為3%，事隔一個季度重拾增長，但此增速明顯不及列帳收入；甚至遠低於12%的的內生收入增速(即撇除併購影響的原有業務增長)。換言之，該公司的主要業務增長，大多是靠調整產品組合及加價所實現。

就地區銷量而言，亞太區以10%的單位銷量增長冠絕全球，幾乎所有產品線都錄得增長，主要貢獻市場為中國、印度及澳洲。不過要留意的是，亞太區產品組合及定價所帶來的銷售額增長僅5個百分點，受到匯率因數所拖累，整體區內銷售額反過來下跌了3%，是表現最差的地區。

另邊廂，歐洲、中東及非洲地區靠着極為激進的加價及產品組合調整，在單位銷量倒退的情況下，仍錄得10%的銷售額增長；拉美地區的情況亦相似，同樣靠着進取定價實現了14%的銷售額增長。至於作為可口可樂發源地的北美地區，銷量持平之下，其實現了9%的銷售額增長。

展望本季度，公司估計經調整的可比收入會受到3至4個百分點的負面匯率影響，而併購或出售業務將會產生1個百分點的影響。至於全年的業績指引則維持不變，料全年內生收入增長介乎7至8%；撇除匯率因素後每盈利增長7至9%。