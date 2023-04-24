長沙灣昇悅居兩房放售1月減11%售880萬

二手交投轉靜，業主減價出貨，長沙灣昇悅居兩房單位，約一個月減價115萬元，以880萬元成交，累積減幅約11.6%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角富雅花園金桃閣中層D室，實用面積約450方呎，兩房間隔，望樓景為主，以以遺產執行人身份出售，成交價619萬元，呎價約13,756元，單位3個月前原先叫價645萬元，減價26萬元成交，減幅約4%。

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九龍區

●中原歐陽振邦指，長沙灣西九四小龍4月暫錄約12宗二手買賣，昇悅居8座中層A室，實用面積約511方呎，兩房間隔，上月叫價995萬元，現減至880萬元成交，呎價約17,221元，原業主於2014年9月以628萬元購入單位，持貨近9年帳面獲利252萬元。

●利嘉閣郭永峰表示，長沙灣海華麗軒高層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望市景，以595萬元成交，呎價約18,196元，新買家為外區客，原業主2017年以530萬元購入，持貨約6年轉手帳面獲利約65萬元，物業升值約12%。

●利嘉閣張德敬透露，九龍站擎天半島3座極高層A室，實用面積約632方呎，套兩房間隔，望維港海景，屬銀主貨，叫價約2,000萬元放售，及後下調叫價，並吸引買家洽購，議價後以1,850萬元易手，累減150萬元，呎價約29,272元。

●世紀21富山劉倩彤指，黃大仙公屋黃大仙下邨8座中高層12室，實用面積約241方呎，開放式設計，已補價自由市場以295萬元成交，呎價約12,241元，單位業主放盤兩個月，原先叫價為300萬元，減價5萬元成交。

●利嘉閣鮑允中表示，九龍灣德福花園T座低層5室，實用面積約535方呎，去年叫價曾達810萬元，本月降價至698萬元，再減30萬元後，獲買家以668萬元購入，重返今年初水平，呎價約12,486元。

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新界區

●中原楊展強指，將軍澳中心4月暫錄14宗買賣，屋苑10座高層G室，實用面積約436方呎，兩房間隔，望街景，最初開價728萬元，放盤僅兩天，最終降價46萬元，以682萬元售出，呎價約15,642元，新買家為上車客。

●利嘉閣黃萬盛稱，馬鞍山迎海．星灣19座高層C室，實用面積約521方呎，一房間隔，望內園景，早前叫價約930萬元，及後隨市況逐步下調叫價，議價後以790萬元易手，累減140萬元，呎價約15,163元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山居屋富安花園13座高層D室，實用面積約595方呎，三房間隔，望園景，放盤1個月，原先未補價第二市場叫價350萬元，減價10萬元，減幅約2.9%，獲買家以340萬元承接，呎價約5,714元。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山天宇海6B座頂層戶，實用面積約725方呎，三房間隔，望山景，放盤兩個月，原先叫價1,020萬元，獲買家洽購，減70萬元至950萬元，以連租約形式成交，呎價約13,103元。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田第一城46座低層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望園景，放盤兩個月，原開價528萬元，累減5.3%，減價28萬元終以500萬元成交，呎價約16,447元，原業主於2019年12月以505萬元購入，近4年帳面蝕5萬元。

●中原曾展鵬表示，沙田及大圍區4月暫錄約78宗買賣，沙田花園城4月暫錄3宗買賣，屋苑1期雅芳苑低層F室，實用面積約286方呎，兩房間隔，3月放盤時叫價約438萬元，議價後以418萬元易手，累減20萬元，呎價約14,615元，新買家為同區租客。

●世紀21奇豐楊麗娟指，房協沙田綠怡雅苑2座中層H室，實用面積約579方呎，兩房間隔，放盤兩個月，未補價第二市場叫價685萬元，以625萬元成交，呎價約10,794元，原業主於2016年9月以436萬元購入，約7年帳面獲利189萬元。

●中原麥家寶透露，粉嶺及上水區4月至暫錄約41宗二手買賣，粉嶺帝庭軒1座中層E室，實用面積約419方呎，兩房間隔，放盤時開價約550萬元，議價後以522.6萬元易手，呎價約12,473元，新買家為長線投資者，料可享約2.8厘租金回報。

●中原徐愷鍵表示，元朗錦綉花園4月暫錄約6宗買賣，屋苑K段第4街單號屋，實用面積約848方呎，套三房間隔，有裝修，開價約1,200萬元，議價後以1,148萬元沽出，呎價約13,538元，新買家為同區客。

●中原文家輝指，天水圍樂湖居13座低層D室，實用面積約551方呎，三房間隔，望園景，月中放盤，最近由578萬元，減至538萬元，最後以528萬沽出，呎價約9,583元，累減50萬元，新買家為本區上車客，睇樓近1個月入市。

●祥益黃文樂稱，屯門公屋田景邨田裕樓高層16室，實用面積約485方呎，兩房間隔，區內白居二中籤者購入，原業主亦提供議幅，累積減價28萬元，為屋苑鄰近家人，方便互相照應，上述買家於未補價第二市場以242萬元購入自用，呎價約4,990元。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天愛苑A座中層12室，實用面積約541方呎，兩房間隔，新買家考慮到熟悉該區，而且鄰近家人，方便照應，已補價自由市場以456萬元購入自住上車，呎價約8,429元。

●美聯顧耀彬指，屯門新屯門中心7座中層A室，實用面積約603方呎，三房設計，新買家為區內用家，以555萬元承接，呎價約9,204元，原業主於2009年中以132.8萬元購入，持貨約14年帳面升值422.2萬元，或近3.2倍。

●中原范德輝稱，青衣區4月累錄約34宗二手買賣，較上月同期縮減約40%，青怡花園1座低層A室，實用面積約343方呎，兩房改一房間隔，去年11月初開價530萬元，期間多次減價，本月初再調低至488萬元，議價後售463萬元，呎價約13,499元。

●美聯凌光盛表示，馬灣珀麗灣28座高層G室，實用面積約545方呎，兩房間隔，望海景，早前以725萬元放售，獲首置客議價27萬元或近4%，終以698萬元離場，呎價約12,807元。

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