傳白石角新盤3日內獲入票5000張 鴨脷洲豪宅1.84億沽
2023年04月24日 21:33
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全新盤連番加推，盡趕月內展開銷售。大埔白石角項目繼昨日加推61伙後，今(24日)再度加推61伙，市傳於3日內已接獲近5,000張入票。豪宅新盤交投不斷，鴨脷洲項目以逾1.84億元沽出，而啟德樓盤亦連沽兩伙，涉額逾7,200萬元。
●市傳大埔白石角University Hill暫收近5,000張入票
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill，周一(24日)公布加推價單3號，提供61伙，折實平均呎價約16,508元。發展商表示，是次屬原價加推。市傳該盤已接獲近5,000張入票，按已推出價單單位245伙計，超額認購約19倍。
價單3號包括10伙一房戶及51伙兩房間隔，實用面積由311至451方呎，折實價由473.01萬至781.18萬元，折實呎價由13,614至19,241元。是次入場單位為漾景閣3座2樓B1室，實用面積318方呎，一房間隔。該批單位有5伙屬連天台或花園戶，另有29個單位設有樓價5%的「科研專才 /學術人才現金回贈」。
●啟德尚‧珒溋獲同一組關聯人士斥逾7,273萬連購兩伙
龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋，周一(24日)透過招標連沽兩伙，共涉逾7,273萬元。據悉，單位由同一組關聯人士購入，買家均具有內地背景。最新沽出的單位包括1座37樓A室，實用面積1,072方呎，四房間隔，成交價逾3,828.88萬元，呎價約35,717元。另一伙為1座35樓F室，為實用面積1,063方呎的四房戶，以3,445萬元沽出，呎價約32,408元。
●鴨脷洲利南道凱玥四房戶逾1.84億元沽
由合景泰富集團(01813)與龍光集團(03380)合作發展的鴨脷洲利南道凱玥，周一(24日)以逾1.84億元售出3座23樓B室，實用面積3,635方呎，設4個套房及私人升降機大堂，呎價為50,800元。買家採用180天現金付款計劃入市。資料顯示，該盤由今年初開售至今，暫沽出3伙，套現逾5.3億元，是次沽出單位成交價為3宗交易之中最高。
●啟德天瀧預料日內公布銷售安排
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，自對公眾開放示範單位後，市場反應理想。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝於周一(24日)表示，預計一至兩日內上載銷售安排，推出首批單位招標發售。
●紅磡必嘉坊．迎匯加推28伙周五出售
恒基地產(00012)旗下的紅磡必嘉坊．迎匯，周一(24日)上載價單5號，加推28伙，折實平均呎價約20,368元，較對上一張價單折實平均呎價19,823元高約2.7%。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，上述單位將於周五(28日)起發售，涵蓋兩伙開放式戶、24伙一房戶及2伙三房戶，實用面積介乎214至508方呎，扣除最高10%折扣後，折實價由449.82萬至1,128.42萬元，折實呎價約19,212至22,278元。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna周五起招標賣兩伙連天台戶
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna，上載最新銷售安排，將於周五(28日)招標發售2伙連天台特色戶，分別為實用面積1,155方呎的8A座17樓A室，實用面積685方呎的8A座17樓B室，招標期由4月28日至5月31日。
●將軍澳海茵莊園周五起發售10伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，上載最新鈉售安排，落實周五(28日)起發售10伙，當中8伙以價單形式發售及2伙招標推售。
●天水圍Wetland Seasons Bay第2期四房別墅單位呎價約15,770元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第2期，周一(24日)通過招標以1,422.45萬元售出別墅RV6的3樓B室，實用面積902方呎，四房間隔，連216方呎平台，呎價為15,770元。
●啟德THE HENLEY III一房戶售1,059.79萬元
恒基地產(00012)的啟德THE HENLEY III以1,059.79萬元沽出3A座21樓C室一房戶，按實用面積367方呎計，呎價約28,877元。
●元朗Grand YOHO第二期四房1,825.06萬元成交
新鴻基地產(00016)旗下元朗Grand YOHO第二期，最新賣出8座48樓F室，為實用面積907方呎，屬四房連儲物室間隔，成交價1,825.06萬元，呎價約20,122元。資料顯示，買家可獲相等於樓價9%的印花稅直送優惠。
●堅尼地城KENNEDY 38一房呎價約32,219元