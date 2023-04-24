傳白石角新盤3日內獲入票5000張　鴨脷洲豪宅1.84億沽

全新盤連番加推，盡趕月內展開銷售。大埔白石角項目繼昨日加推61伙後，今(24日)再度加推61伙，市傳於3日內已接獲近5,000張入票。豪宅新盤交投不斷，鴨脷洲項目以逾1.84億元沽出，而啟德樓盤亦連沽兩伙，涉額逾7,200萬元。

●市傳大埔白石角University Hill暫收近5,000張入票

價單3號包括10伙一房戶及51伙兩房間隔，實用面積由311至451方呎，折實價由473.01萬至781.18萬元，折實呎價由13,614至19,241元。是次入場單位為漾景閣3座2樓B1室，實用面積318方呎，一房間隔。該批單位有5伙屬連天台或花園戶，另有29個單位設有樓價5%的「科研專才 /學術人才現金回贈」。

●啟德尚‧珒溋獲同一組關聯人士斥逾7,273萬連購兩伙

●鴨脷洲利南道凱玥四房戶逾1.84億元沽

●啟德天瀧預料日內公布銷售安排

●紅磡必嘉坊．迎匯加推28伙周五出售

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna周五起招標賣兩伙連天台戶

●將軍澳海茵莊園周五起發售10伙

●天水圍Wetland Seasons Bay第2期四房別墅單位呎價約15,770元

●啟德THE HENLEY III一房戶售1,059.79萬元

●元朗Grand YOHO第二期四房1,825.06萬元成交

●堅尼地城KENNEDY 38一房呎價約32,219元