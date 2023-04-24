美股平穩　可口可樂績後升1%

美股3大指數周一早段平穩，道指升2點，報33,810點；標指升3點，報4,137點；以科技股為主的納指升16點，報12,088點。港股夜期報19,904點，跌20點，低水56點。

瑞銀財富管理指出，當前標指的預測市盈率(Forward PE)估值達到18倍，反映市場預期美國經濟將會進入「完美着陸」的情景，即聯儲局加息及銀行信貸收緊會創造一個「適中」的經濟環境，足以讓通脹回落但又不至於引發嚴重衰退。不過，該行對於這種觀點有所保留，強調經濟增長、企業盈利、通脹前景等都仍充滿不確定。

該行看好高質素債券(政府債券及投資級債券)表現會跑贏股市，特別是假如經濟急劇下滑，債券通常會有較佳的表現；至於通脹若重新回升的話，增長型股票所受的衝擊也大於債券。

企業消息方面，美國家品零售連鎖Bed Bath & Beyond(3B家居)正式入稟申請破產保護，並已開始清盤；公司擬透過破產程序出售部分或全部資產。3B家居為此前受到眾多散戶追捧的「迷因股」之一，股價曾經瘋狂炒高，惟最終難逃破產命運，周一曾挫24%。

可口可樂首季純利增長11%，收入亦同樣勝預期，主要得益於產品組合調整及加價，其股價升0.94%。

新冠肺炎疫苗研發商莫德納(Moderna)遭行政總裁Bancel Stephane減持，涉及約8萬股、總值1,143.48萬美元。公司股價曾挫1.19%。

另外，芝加哥期權交易所(CBOE)於周一推出CBOE波動率指數(VIX)的「一日版本」，追蹤標指期權未來一日的引伸波幅，代號為「VIX1D」。VIX又常被稱為「恐慌指數」，一般當股市大跌時VIX會因為波動率預期上升而同步大漲，其亦反映出利用期權對沖風險的成本。