巴菲特不愛日本食物？與他一段尷尬經歷有關...

外媒早前報道，股神巴菲特於近期遠赴日本拜訪其投資的日本五大商社，反映其對所投資公司的前景十分睇好。有趣的是，深受港人喜愛的日本菜，巴菲特卻棄之如敝屣，據悉與其30多年的一個超尷尬經歷有關。

報道指，92歲的巴菲特持續增持日本伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產、住友商事等五大商社股票，每間公司持股皆增至7.4%，總市值高達1.9萬億日圓(1,110億港元)。

惟巴菲特被問及訪日期間吃過甚麼料理時，他表示吃了Kisses朱古力及可樂，暗示未沒品嘗當地美食。

報道引述巴菲特個人傳記作者Alice Schroeder表示，巴菲特早於1989年曾受時任日本SONY會長盛田昭夫邀請，到對方位於紐約第五大道的公寓參加私人晚宴，當時餐點由4位主廚的拿手日式料理為主，包括不少生食及壽司。

施洛德寫道：「看着同伴們喝着神秘的肉湯，吃着橡膠般無法辨認的特色菜，巴菲特不能理解為甚麼有這麼多東西能生吃，一道又一道菜端來，最後都原封不動。」

巴菲特告訴Schroeder，在宴會上感到非常不自在及尷尬，擔心會冒犯廚師及東道主，「我先前曾遇過類似狀況，惟這次是最糟糕的，我再也不會吃日本料理了。」