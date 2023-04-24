中國恒大擬購入恒汽旗下健康管理及養生空間項目

據公告，恒大全資附屬擬有條件向恒大汽車購買薈保及Flaming Ace股份(目標股份)，收購目標股份的初始代價為2元人民幣，需參照去年底的目標集團經調整資產淨值進行調整。

若目標集團經調整資產淨值超過2元人民幣，目標股份的代價將被調整至該目標集團經調整資產淨值的金額(經調整代價)，而買方須向恒大汽車支付相等於經調整代價與目標股份初始代價之間差額的金額，這由買方選擇以現金或實物或兩者結合的方式支付，若恒大選擇部分或全部實務形式支付餘下代價，則恒汽需就此取得股東批准。

董事會認為，重組可優化恒大汽車集團的架構，讓其投放合適資源於新能源汽車分部的新能源汽車研發及生產工作。考慮到投資者對主要從事新能源汽車分部的聯交所上市公司的近期取向，恒大汽車的估值可以藉將恒大汽車的業務集中在新能源汽車分部(即恒大汽車集團終止經營兩個不同分部)而改善，而此可能有助於吸引投資者加盟恒大汽車並籌得資金。

作為集團境外債務整體重組計劃的一環，目前預期公司的金融債權人將能夠獲得可按若干條款交換恒大汽車股份的債券。因此，該等債權人亦將從恒大汽車集團的價值增長中受益。

有關代價已參考目標集團去年底未經審核負債淨額約247.89億元人民幣；及按獨立物業估值師於今年2月底所作有關項目的估值約601.54億元人民幣。