杜拜成富豪避風港　人工島臨海沙地賣2.6億創紀錄

外媒報道，杜拜房地產市場得以蓬勃發展，原因是油價高企、全球富豪希望將財富停泊在房地產中，以及低稅收、低犯罪率的杜拜在疫情及俄烏戰爭時期予人避風港之感。

杜拜近期推出黃金簽證吸引富豪投資當地房地產，這個城市曾因過度建設而受阻，但現在卻出現有經紀所指房地產供應不足的情況，尤其在高端市場。

報道指，杜拜人工島上的一幅臨海沙地，在4月19日剛以1.25億迪拉姆(約2.67億港元)的價格成交，並創下紀錄。

這幅24,500平方英尺的空地位於備受追捧的杜拜人工島朱美拉棕櫚島，是一塊海馬形狀的土地，可透過杜拜大陸的橋樑抵達，地價每平方英尺超過5,000迪拉姆(約10,686港元)，該宗交易的經紀公司萊坊認為這是一項新高。杜拜萊坊高級住宅主管Andrew Cummings表示，沙子售價竟達1.25億迪拉姆，而它又不是媒體所指的頂級豪宅。

這位買家並不在阿聯酋居住，正計劃在該處興建一間家庭度假屋，其身份未被披露。賣家則是英國時裝零售商PrettyLittleThing的前行政總裁Umar Kamani。