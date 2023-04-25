電池產業爭霸　中日韓三國企業誰領風騷？

中、日、韓三國於電池產業競爭激烈。日本媒體認為，中企於車載電池具優勢，手機鋰電池則由日本TDK所屬企業主導，至於南韓在車載電池及手機鋰電池表現亦不俗。

報道分析，電池大致分為一次電池與二次電池，前者包括家電遙控器等使用的鹼電池、手錶等使用的鈕扣電池等，在乾電池領域最著名是松下控股。

而二次電池領域，則包括作為汽車引擎電池的鉛蓄電池、純電動汽車(EV)和混合動力車(HV)等車載電池，還有電腦和智能手機等電子設備的鋰電池。

車載電池方面，中資企業佔優勢。南韓調查公司SNEResearch數據顯示，2022年市佔率第一的是中國寧德時代，達37%，南韓LG新能源排第二，市佔率13.6%，比亞迪排第三。

手機鋰電池方面，以2021年數據為例，日本Techno Systems Research統計顯示，TDK的子公司、總部位於香港的新能源科技排在首位，為38.8%，次名是南韓三星SDI，市佔率11.5%，第3名是比亞迪的8.8%。

報道指，鋰電池是由索尼於1991年在全球率先實現商業化，日企一直保持較高競爭力，但南韓三星SDI和LG新能源、中國寧德時代及比亞迪等中韓企業崛起，日企逐漸居下風。