【東方日報產評】千金散盡仍未還　日本幣策陷兩難

日本經濟過去多年以來陷於低通脹、低增長、低出生率的困局，猶如一潭死水。最近10年在「安倍經濟學」的主張下，透過長期負利率政策、不斷放水濫發鈔票，經濟情況雖然略有改善，但提振效果實在稱不上顯著。隨着日本通脹率攀升至數十年以來高位，加上日本央行迎來新一任的行長，市場幾乎篤定貨幣政策轉向只是時間問題。對於已經習慣低息環境的日本而言，維持寬鬆貨幣政策保經濟，與加息抗通脹之間存在不調和的矛盾。若然處理不慎，恐引發國際級金融災難。

在一眾發達經濟體中，日本政府的債務佔國內生產總值(GDP)比例居於首位，達到260%，甚至高於一直習慣先使未來錢、靠賒借度日的美國。若按債務來衡量金融風險，日本絕對是全球金融市場的核彈，風險之高實在不容忽視。

如此龐大的債務水平，皆因多年來日本少子化問題嚴重，加上經濟產業失去增長動力，政府稅收不振，惟有靠不斷發行債券以維持開支，而這些債券最終由日本央行印發鈔票埋單，加上央行本身打算催谷貨幣供應以振興經濟，政府與央行一唱一和之下，造成了多年以來極度寬鬆的貨幣政策，以及迄今仍然持續的負利率環境。

日本央行將市場近乎所有能買的國債都買光後，更將目光投放到股市，透過大量買入交易所買賣基金(ETF)，成為日本股市最大的買家，央行的資產負債表亦瘋狂膨脹。如此一來，有朝一日若需要完全扭轉貨幣政策的話，可以預見日本股債遲早也難逃遭拋售的命運，金融市場將會迎來一輪前所未見的動盪！

在長期的低利率環境下，日圓已成為全球市場最佳的套息貨幣，無數海外大戶、機構投資者借入巨額的低息日圓，兌換成其他貨幣，到全球各地的金融市場進行炒賣。當日圓不再是低息貨幣，這些流竄到全世界每個角落的資金，都會在一夕之間回流日本，所引發的資金流動足以撼動全球的海嘯級巨浪。

當然，日本央行也可選擇堅持不加息，只不過任由通脹如失控列車般狂飆，最終也必然會帶來更嚴重的後果，惡性通脹的破壞力之大，足以摧毀一國的根基，特別是對於日本這種缺乏本地資源的島國。君不見美國聯儲局頂着天大的壓力，哪怕是有兩家銀行接連倒閉後，仍堅持在3月加息。背後原因無他，只因通脹之禍甚於一兩家銀行倒閉，也更甚於經濟陷入深度衰退，故聯儲局才會有如此決策。

接手這個爛攤子的新任日本央行行長植田和男，如何在壓抑通脹與保住經濟之間取得微妙平衡，實在是知易行難。昨其明言未來一年日央行的通脹預測必須「非常強勁且接近2%」，才可考慮調整孳息率曲線控制(YCC)政策，估計本月下旬日央行會按兵不動，但未來通脹是否一如預期回落，變數甚多，反正要跨過貨幣政策正常化這一道坎，只是時間問題，伴隨的也必然是金融市場的巨幅動盪，切忌心存僥倖。