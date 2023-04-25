林嘉麒：港金融科技發展迅速　未來有咩投資新趨勢？

不少投資者想知香港未來投資趨勢的方向如何，認為全球科技發展迅速，香港能否從中分一杯羹？事實上，香港在短短6年間，金融科技公司數目已由約500間，大幅增加六成至逾800間，其中包括移動支付、跨境轉帳、智能理財顧問、財富管理、區塊鏈等服務。而香港更是全世界首個向虛擬銀行及虛擬保險公司發出牌照的地區，可見香港充滿活力和多樣化生態系統。

事實上，香港近年在金融科技發展和應用方面更取得重大進展，例如轉數快、電子支付平台、電子錢包等都已經廣泛應用。2022年線上零售銷售額超過340億港元，按年增長21%。香港投資推廣署進行的「2021年初創企業統計調查」結果顯示，香港的初創企業持續蓬勃發展，數目較2017年增加5%至3755間。

2022年，中國（深圳）綜合開發研究院與英國Z/Yen集團聯合發布《全球金融中心指數》報告指，香港總排名為全球第四位，成熟而龐大的金融市場，加上一向穩健的監管機制，本港具備了培育金融科技的絕佳元素，有足夠條件孵化多元的創新科技方案。金融科技公司種類廣泛，以2022年計，香港的金融科技公司領域包括財富科技、支付和匯款、信貸科技、金融科技企業解決方案、保險科技、合規與監管科技等。而在2021年增長最快的兩個金融科技類別為金融科技企業解決方案及信貸科技，而目前已有超過10間獨角獸（估值逾10億美元的初創企業）在香港建立總部。金融科技領域的獨角獸線上金融服務公司及跨境支付平台有眾安國際及Airwallex等。

而透過金融科技提供個人及企業無抵押貸款融資方案的有KCash。公司是香港首家7x24智能全自助貸款公司，利用大數據、人工智能及區塊鏈等金融科技，以基於風險的信用分析評估借款人的風險狀況，從而提供具有競爭力的產品，為個人、業主和中小企業客戶提供靈活的無抵押貸款方案。KCash率先在香港引入遠程視頻櫃員機(Video Teller Machine)並應用於業務，採用人臉識別及指靜脈識別進行身份核實，這些技術不單為客戶提供方便，更有助於放款方核實貸款人身份，降低欺詐風險，對借貸雙方同樣有保障。

區塊鏈技術保障數據私隱在金融科技的世界，個人資料的安全性和金融行業的穩定性十分重要。在處理信貸資料時，公司運用AI及區塊鏈技術提升業務運作靈活性，利用大數據分析等科技進行風險管理，全面加強業務穩定性。此外，公司採取機密性較高的金融技術，利用區塊鏈來收集、處理及保護客戶資料，確保客戶資料不會被竄改。公司同時將區塊鏈應用在落實員工身份認證系統，以降低虛假交易的風險。

去年香港政府舉辦了香港金融科技周作為重返世界舞台的首個活動之一，以「突破界限 共創非凡」為主題，透過四個主題探討金融科技的未來發展，包括環球金融科技概況、中國內地和粵港澳大灣區(大灣區)的金融科技、新興科技的應用和虛擬資產。筆者一直相信金融科技公司在香港發展也是大有可為，整個生態發展前景無限，金融科技企業極具投資價值。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒