陳蓓敏：中電信宜候低吸納

美國公布，多項經濟數據和企業業績，好壞參半，顯示經濟表現缺乏方向。對沖基金部署美通脹難消退，而且陷入經濟衰退局面。外圍地緣政治維持戒備狀態，早前七國集團外長會議，在聲明草案，已作出對俄羅斯和中國多項要求。新仇舊恨下，俄羅斯和德國互逐外交官。若七國集團全面禁止俄產品出口，俄方將禁止烏克蘭從黑海港口輸出糧食。市場觀望五月舉行的七國集團領導人峰會。

「五一」長假將至，相關行業積極部署旅遊高峰周。首季國內旅遊總人次，按年升46.5%至12.16億人次。國內收入按年升69.5%至1.3萬億人民幣。本周港股將有期指結算，和「五一」長周末假期因素，成交淡靜異常。昨日恒指曾高見於20146後，輾轉觸及19734才見反彈，但未能高收於二萬關口。將踏入5月，投資者料更保守，免陷於五窮月漩渦中。高傳播性新變種病毒XBB.1.16，迅速在約33國家出現。昨日早段部份藥品股急升，收市升幅收窄，投機氣氛甚重。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者持有中電信)