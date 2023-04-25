廖嘉豪：中國實際復甦進度並不緩慢

過去一個月，中國廣泛數據顯示經濟正在改善。第一季經濟增長總結了復甦的進展，按年增長4.5%。3月增長勢頭強勁，不僅是相比去年，而且與上月相比也是如此。官方和財新調查的服務業和製造業採購經理指數平均顯示13年來第二高，略低於2020年11月水平，當時MSCI中國的預測市盈率為14.7倍，而目前為10.6倍。綜觀所有指標，中國和歐元區的經濟變化方向最為明顯向上。

內地3月一手新盤銷售飆升33%，高於2月的增長15%和1月的負增長。在經歷了18個月的下跌後，2月70個城市的新盤平均價格首次出現反彈。主要的陷入財困開發商亦已宣布重組計劃，某程度上是行業可以繼續前進的重要一步。事實上，在經歷了整整一年的下滑之後，2月住宅落成量已轉為按年增長14%。人行對消費者的調查顯示，消費者信心在一個季度前觸及歷史低位後，在2023年第一季度反彈至兩年高位。消費正在復甦進程中，儲蓄正常化以及就業好轉提供了潛在上行空間。

由於第一季數據好過預期，以及未來幾季數據將受惠於去年的低基數效應，今年「5.0%左右」的增長目標可能唾手可得。以服務業為主導的復甦有助於今年增長。在重新開放的最初推動和持續支持下，早期的刺激政策可能會更加有效。下一步投資者要注意，最高領導層在4月中央政治局會議上就經濟相關問題的討論。

在經歷了短暫但重大的向上修訂後，中國股票的盈利預測自2月以來一直停滯不前。隨着復甦有進展，第一季盈利指引或有所改善，這與市場情緒必須等到實際改善才能發生的情況類似。政策制定者重新關注經濟發展，並在房地產和電子商務領域發布了重大重組公告。這些均可能帶動投資者的興趣轉向更廣泛的行業。隨着經濟持續復甦、政策懸而未決和外部擔憂減少，盈利預測可能會再次走高。經歷過去兩個月的挫折後，中國股票估值已恢復到預測市盈率僅10.6倍的更為冷靜狀態。今年全年中國股票盈利有望增長15%，市盈率亦有條件回升至13倍。

美國和中國政府債券收益率之間的差距從去年10月的超過200個點子縮小到現在的不足100點子。預計聯儲局或在下半年減息，而中國更有可能保持利率穩定，兩地利率差距有望縮小。如果貨幣前景轉趨正面也可能有助於消除外國投資者的障礙，他們可能在中國股票第一輪反彈期間持觀望態度，意味資金或進一步流入中國股票。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪