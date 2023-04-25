美股個別發展　油金高收

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.49%，報101.32；港匯見7.8483；離岸人民幣(CNH)報6.8962；美元兌日圓處134.08；歐元報1.1056，英鎊報1.2499。金價處1,995.44美元。布油報82.34美元，紐油報78.62美元。比特幣跌0.2%，報2.75萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水70點。

●道指收報33,875點，升66點或0.2%；標指收報4,137點，升3點或0.08%；納指收報12,037點，跌35點或0.29%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,859點，跌100點。

●4月恒生指數夜期收報19,844點，跌80點，低水116點，成交13,634張。

●紐約期油收報每桶78.76元，升0.89美元或1.1%；倫敦布蘭特期油收報每桶82.73美元，升1.07美元或1.3%。

●紐約期金收報每安士1,999.8美元，升9.3元或0.5%。

●英國富時100指數收報7,912點，跌1點或0.02%；德國DAX指數收報15,863點，跌17點或0.11%；法國CAC指數收報7,573點，跌3點或0.04%。

●南韓首季GDP初值按年增長0.8%，遜預期。

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