美股個別發展　油金高收

2023年04月25日 07:50
  • 東網電視
    更多新聞短片
    ●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.49%，報101.32；港匯見7.8483；離岸人民幣(CNH)報6.8962；美元兌日圓處134.08；歐元報1.1056，英鎊報1.2499。金價處1,995.44美元。布油報82.34美元，紐油報78.62美元。比特幣跌0.2%，報2.75萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水70點。
    ●道指收報33,875點，升66點或0.2%；標指收報4,137點，升3點或0.08%；納指收報12,037點，跌35點或0.29%。
    ●港股ADR指數按比例計算，收報19,859點，跌100點。
    ●4月恒生指數夜期收報19,844點，跌80點，低水116點，成交13,634張。
    ●紐約期油收報每桶78.76元，升0.89美元或1.1%；倫敦布蘭特期油收報每桶82.73美元，升1.07美元或1.3%。
    ●紐約期金收報每安士1,999.8美元，升9.3元或0.5%。
    ●英國富時100指數收報7,912點，跌1點或0.02%；德國DAX指數收報15,863點，跌17點或0.11%；法國CAC指數收報7,573點，跌3點或0.04%。
    ●南韓首季GDP初值按年增長0.8%，遜預期。
    ●青島啤酒首季多賺28%。
    ●中國恒大擬購入恒汽旗下健康管理及養生空間項目。
    ●綠竹生物周二起招股，入場費8413元。
    ●巴菲特不愛日本食物？與他一段尷尬經歷有關...
    https://bit.ly/41UP8qt
    ●傳蘋果VR頭戴設備超多功能　可執行逾萬個iPad應用程式
    https://bit.ly/3V05rAh
    ●電池產業爭霸　中日韓三國企業誰領風騷？
    https://bit.ly/3H9oRwN
    ●德國央行：製造業復甦或助經濟避過衰退
    https://bit.ly/3H9oWk5
    ●報告：企業減省成本　去年美國人商務旅行僅增1%
    https://bit.ly/41TIJvF
    ●內地首季免徵新能源車輛購置稅達212億元人幣
    https://bit.ly/3oDyRIm
    ●日本航企：美減少由中國入口　去年貨櫃量降10個百分點
    https://bit.ly/41y1rt2
    ●東方日報B1：美傳逼韓晶片企勿搶華市佔
    https://bit.ly/442sy0S
    ●【東方日報產評】千金散盡仍未還　日本幣策陷兩難
    https://bit.ly/43XrxYa