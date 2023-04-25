港股跌幅擴大　科網股拖低大市　醫藥股沽壓重

港股跌幅擴至超過200點，恒生指數暫於19,700點水平爭持。國企指數及科技指數跌約100點，主板成交270億港元。

大型科網股拖低大市，美團跌3.4%；快手跌3.1%；百度及京東集團跌2.9%；小米集團跌2.3%；阿里巴巴跌2.2%；網易倒跌2.1%；騰訊跌1.8%。

金融股個別發展，中國平安跌1.6%；招商銀行跌0.7%；香港交易所跌0.6%；滙豐控股倒跌0.5%；工商銀行跌0.4%。友邦保險逆市靠穩；建設銀行升0.2%。

醫藥股捱沽，藥明生物挫5.3%，是表現最差藍籌，同系藥明康德及藥明巨諾跌8.9%及4%。石藥集團跌4.3%；阿里健康及翰森製藥跌4%；中國生物製藥跌3.1%。

三桶油跟隨油價反彈，中國石油漲2.5%，是表現最佳藍籌；中國海洋石油升1.6%；中國石化升0.6%。

【09:20】港股窄幅上落 百度跌逾1% 滙豐靠穩

港股開市偏軟，恒生指數跌56點或0.28%，報19,903點；國企指數低開23點或0.35%，報6,709點；科技指數跌22點或0.56%，報3,939點。

大型科網股個別發展，百度跌1.5%；阿里巴巴跌1.4%；京東集團跌1.2%；騰訊跌1%；美團跌0.6%；小米集團跌0.5%。

金融股表現牛皮，滙豐控股升0.1%；香港交易所升0.2%；友邦保險、建設銀行及工商銀行無起跌；招商銀行跌0.2%；中國平安跌0.3%。