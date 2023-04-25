第一共和銀行首季存款挫4成　次季大裁員　盤後股價插22%

美國第一共和銀行(First Republic Bank)公布，截至上周五(21日)，最新總存款為1,027億美元(約8,010.6億港元)，包括從大型銀行獲得的300億美元存款，較去年底下跌4成。

此外，美國第一共和銀行公布首季業績，收入12億美元，按年下跌13.4%；淨利息收入9.23億美元，下跌19.4%；總收入2.69億美元，下跌32.9%；每股盈利1.23美元，下跌38.5%，每股帳面淨值76.97美元，上升10.4%。淨息差為1.77%，上季則為2.45%。該行表示暫停派發股息。該股周一(24日)收報16美元，升12.2%，惟在市後延長交易時段，股價下挫22.13%至12.46美元。

截至3月底，該行普通股權一級資本比率(CET1)為9.32%，財富管理資產2,895億美元，按年上升5.6%，財富管理收入為2.23億美元，上升0.7%。

此外，截至3月底，在該行的資產負債表中，銀行借款為1,067億美元，增加1,012億美元，超過存款的1,045億美元，貸款業務為1,733億美元。

該行指，截至3月9日，總存款為1,735億美元，較去年底下跌1.7%。在3月10日，地區銀行美國硅谷銀行(SVB)倒閉，美國第一共和銀行經歷前所未有的存款外流。在3月16日，該行從多家銀行獲得共300億美元存款，得以減少短期借款，存款外流大幅減慢。存款在3月27日開始回穩，直至4月21日，總存款為1,027億美元，僅下跌1.7%，反映4月稅季來臨，客戶提款繳交稅款。

該行又表示要縮減開支，包括大幅削減高管薪酬、壓縮公司辦公空間，以及減少非必要的項目及活動，並預計第二季將裁減約20至25%人手。