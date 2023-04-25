【高盛推介】美團跌至130元底部 落後大市
2023年04月25日 11:52
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團在上周五(21日)重回130元水平後，周一(24日)微跌不足0.1%，周二(25日)早段繼續下跌。早上低開約0.7%後跌幅擴大，最低見130.3元的一周低位。現報131元，跌約4.8%，跌幅較大市深。有券商指美團更嚴格的補貼開支，推動其外賣業務的毛利率擴大，及新舉措的虧損收窄，該行料美團今年首季綜合非通用會計準則淨利潤為19.84億元人民幣，並維持對其「買入」評級，目標價200元。
觀察個股輪證資金流向，淡倉於上周三至上周五共錄得約1,010萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。
觀察港股通資金流向，可見北水於周一繼續買入美團，錄得約2,800萬元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的中期貼價選擇可留意美團購(14994)，為時間值損耗較低。高槓桿選擇可留意中短期、低面值美團購(13791)。中期選擇可留意美團購(14872)。牛證方面可留意美團牛(56348)，與現價有約10元收回距離。
美團購14994，行使價150元，2023年9月26日到期，實際槓桿5.2倍，中期貼價、時間值損耗較低。
美團購13791，行使價158.98元，2023年6月27日到期，實際槓桿10.2倍，中短期、高槓桿、低面值。
美團購14872，行使價160.1元，2023年10月26日到期，實際槓桿5.1倍，中期。
美團牛56348，收回價120元，行使價117元，換股比率500，槓桿比率9.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
美團沽14119，行使價122.88元，2023年7月26日到期，實際槓桿5.5倍，活躍條款、高槓桿。
美團熊53246，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率5.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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