第二季中小企領先營商指數升至52.8　企業對環球經濟仍審慎

本港經濟的復常之路仍荊棘滿途。香港生產力促進局公布2023年度第二季「渣打香港中小企領先營商指數」調查結果，雖然第二季指數上升6.1至52.8，是自疫情以來首次超越50中性水平線，但以分項指數來看，「環球經濟」一項卻未能超越50水平，僅報48.3，反映全球經濟仍面臨一定壓力和挑戰，導致中小企對「環球經濟」前景仍抱審慎態度。

渣打銀行(香港)大中華區高級經濟師劉健恆指出，由於調查是在3月中旬進行，當時正值歐美銀行爆煲的高峰期，所以受訪者普遍未知溢出效應會有多大，亦解釋到金融及保險業的行業指數期內為何會維持平穩。

至於在11大行業中，屬對外型行業的製造業、進出口貿易及批發業，以及運輸、倉庫及速遞服務業以及地產業亦未能在第二季超越50。劉指出，主因相關中小企憂心歐美的高通脹且下半年出現經濟衰退，以及去庫存壓力及成本增加將蠶食其表現，要考慮的因素較多，亦較內需行業有政府及自由行支持不同，所以反彈力度未及其他行業，但屬合理情況。

另外，調查顯示企業對成本、員工薪金及價格上升的預期趨升，分別有70%及32%受訪企業預期，原材料成本及員工薪金將會上升，後者更是連升4季；而就解決人手短缺問題方面，生產力局首席數碼總監黎少斌表示，不少企業指已採取自動化及數碼化等方法協助，甚至是配以ChatGPT運用。