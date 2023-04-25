Netflix擬未來4年投資195億炮製韓劇及節目

外媒報道，著名串流影視平台Netflix周二(25日)表示，計劃在未來4年內在南韓投資25億美元(約195億港元)，以製作電視劇、電影及節目，令Netflix自2016年以來在當地市場投資額翻倍。

南韓總統尹錫悅本周訪問美國，周一(24日)抵達華盛頓，展開為期6天的國事訪問，在尹錫悅與Netflix聯席行政總裁Ted Sarandos會面後，公司公布此消息。

隨着南韓尋求擴大文化出口及軟實力，尹錫悅對該投資表示歡迎，並認為這對於南韓內容產業及Netflix來說是巨大機遇。南韓製作及娛樂公司股價上揚，Showbox及Studio Dragon分別上升8.75%及2.26%。

被稱為「韓流」的南韓娛樂產業近年在全球勢不可擋，根據政府最新數據，包括音樂、電玩遊戲及電影在內的內容出口，在2021年創下124億美元的歷史新高，出口量僅次於家電和充電電池。

Sarandos在聲明中表示，Netflix作出此項決定，是因為公司對南韓創意產業充滿信心，並提到南韓製作的電視劇如《魷魚遊戲》、《黑暗榮耀》和節目《體能之巔：百人大挑戰》，在全球掀起熱潮。