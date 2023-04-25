【高盛推介】騰訊連跌6日　資金連日趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股由上周二(18日)起連跌，周二(25日)早段繼續下跌。早上低開約1%後跌穿340元水平，最低見335.2元，繼周一(24日)再創1個月新低。現報337.4元，跌約2.2%，目前為連續第6日下跌。據調查機構數據顯示，上月騰訊旗下《王者榮耀》及《PUBG Mobile》在全球App Store和Google Play分別成為全球手遊暢銷榜首兩名，收入分別達2.15億及1.39億美元。

觀察個股輪證資金流向，好倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約7,400萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。

觀察港股通資金流向，可見北水於周一繼續賣出騰訊，錄得約3.5億元資金淨賣出。

由於股價再跌至近期低位，投資者在部署時應重新審視產品條款，應以風險角度出發，選擇合適條款的產品作部署。

騰訊購14212，行使價400.2元，2023年7月21日到期，實際槓桿10.8倍，輕微價外、高槓桿。

騰訊購13871，行使價420.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿8.3倍，中年期、低街貨。

騰訊購20180，行使價356.12元，2024年3月13日到期，實際槓桿4.5倍，500兌1、低面值。

騰訊牛56070，收回價315元，行使價312.5元，換股比率500，槓桿比率13.3倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿8.6倍，行使價280元以上、3個月期以上最高槓桿。

騰訊熊60842，收回價370元，行使價372.8元，換股比率500，槓桿比率9.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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