【多圖】新居屋銀主盤低買入價放售　未補價287呎嗌153萬

近年新居屋業主沽貨往往勁賺離場，但隨着近年市況轉差，同類物業都出現銀主貨，近日更有銀主僅以貼近購入價放盤，單位為位於粉嶺皇后山、入伙不足兩年的山麗苑，資料顯示，該盤C座一個中高層單位，實用面積約287方呎，銀主於未補價第二市場叫價153萬港元放售，呎價約5,331元。

代理提供相片顯示，單位內籠新淨，外望開揚翠綠山林景觀，大廳已舖上地板，但沒有任何間隔，而廚房、浴室屬原裝交樓標準，購入後有機會一直交吉。據了解，單位於2021年購入，當時購入價高於153萬元，現叫價低於購入價。

資料顯示，山麗苑屬於房委會「出售居者有其屋計劃單位2020」屋苑，於2021年5月才開始揀樓。而該項目設有轉售限制，所有單位在首次轉讓契據簽署日期起兩年內，在無須繳付補價的情況下，在第二市場只可以不高於首次轉讓契據的原來買價出售單位予房委會提名的人。

近日新居屋銀主盤都錄成交。東涌裕泰苑B座中層同類物業，實用面積約427方呎，原先第二市場底價為305萬元，獲4客爭購，終以入標形式出售，成交價約330萬元，呎價約7,728元。單位購入價約203萬元，屋苑入伙至今仍不足3年。