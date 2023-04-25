老虎證券︰不打算跟風競爭對手　續拓國際業務

以「零佣金」作為召徠的互聯網券商湧現，老虎國際旗下老虎證券(香港)於去年12月正式在港開展服務。老虎國際合夥人徐楊表示，作為較遲進入香港市場的後來者，其發展策略不會完全跟隨其他領先的證券經紀商，不是要做到「他們有甚麼，我們有甚麼」，但認為對手有值得學習的地方。

雖然老虎證券在新加坡等其他市場已發展了較長時間，但就目前而言，老虎證券在香港提供的交易服務與同業相比其實相當有限，比如未支援期貨交易。徐楊表示，未來會按照用戶需求及反饋推出更多新功能，但未有具體時間表。

老虎國際創始人及行政總裁巫天華表示，相對於其他券商，目前老虎證券在香港市場提供「免佣、免平台費」的港股交易服務，在價格上有優勢。

不過，翻查老虎證券的宣傳資料，「免平台費」屬於推廣期內免費，期限至11月29日止。至於美股交易方面，雖然同樣暫時免佣至11月29日，但目前亦會按交易股數收取平台費用，而且設有最低收費。相比之下，目前有個別在港經營的證券經紀商會提供完全零佣金(亦不收平台費)的服務，主要透過訂單流支付(PFOF)方式向莊家收取回佣。

此前內地監管機構表明禁止海外券商招攬內地投資者，徐楊解釋指，去年有9成新客戶來自海外市場，而集團的定位亦是發展國際業務為主。

另外，老虎證券(香港)機構部執行董事陳紀賢表示，計劃在港申請加密貨幣交易牌照，現時正與相關企業商談合作，又指現時香港客戶數目正穩定增長。老虎證券周二亦已在香港推出現金管理服務老虎錢罌(Tiger Vault)，用戶可以利用帳戶內的閒置資金認購貨幣市場基金。