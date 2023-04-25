美聯：首季本港四大核心區商舖空置率跌至約10%

隨着防疫措施撤銷及中港恢復通關，帶動零售市道好轉，各零售區舖位空置情況有改善。美聯工商舖最新告報顯示，今年第一季包括中環、銅鑼灣、尖沙咀及旺角四個主要核心區錄746間「吉舖」，空置率跌至約10%，較去年第三季下跌約1.2個百分點。元朗區則受新增舖位影響，令空置率上升約0.7個百分點至約5%，是次統計新增上水區，該區空置率於上季錄約6.4%。

四個核心區空置率均錄跌幅，銅鑼灣及中環分別較去年第三季跌約2及1.4個百分點，上季錄12.4%及10.4%，尖沙咀及旺角亦減約1.2及0.9個百分點，跌至約16%及6.5%。

美聯旺舖董事梁國文表示，飲食行業於上季開始逐步擴充，期內四個核心區錄2,021間餐廳，較去年第三季增加54間。四區當中以尖沙咀及旺角增加25及16間最多，兩區分別錄463及724間餐廳。

因應中港兩地通關，該行將上水區納入統計範圍，該區上季錄得52間空置舖位，主要來自新豐路、新康街、新成路等藥房集中地，反映市況仍需時間復元。

盧補充，恢復通關後舖位復甦情況並未及想像般好，始終零售市道與經濟表現有關。不過，未來旅客數字有望持續上升，預計民生消費類型舖位會有較好表現，政府派發消費券，對小額消費如超市、飲食行業有帶動作用，但相信擴充速度仍會受到人手不足問題而有所限制。

該行對後市仍抱持樂觀態度，預計今年第三季舖位空置率將進一步下跌，四個主要核心區空置率料跌至約8.5%至9.5%。元朗料回落至約4%至5%，上水區則預計跌至約5%至6%水平。

租金走勢方面，由於現時商戶開舖步伐仍較緩慢，預期今年仍以消化空置舖位為主，估計今年租金將錄約8至10%增長。