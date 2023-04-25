【一手盤攻略】南區豪宅新貴凱玥 戶戶坐擁無敵大海景
2023年04月25日 16:13
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政府提及的「躍動港島南」計劃，預料將南區打造成一個充滿活力，集商住、創意及消閒娛樂於一身的地區，帶動南區經濟及發展。其中由龍光集團(03380)及合景泰富(01813)合作發展的區內全新大型臨海巨著凱玥（The Corniche）現正推售，地皮於2017年2月被發展商合組財團，以約168.6億元投得，每呎樓面地價高達約22,118元，一度進身成為全港地王。凱玥分6座住宅大樓，合共提供295伙，坐擁無垠海景，戶型主打大單位，介乎3房雙套至5房5套，實用面積由1,393至9,663方呎不等。
中原地產副區域營業董事謝文禮指，南區環境舒適宜人，交投保持穩定水平，區內海景單位較受追捧，加上「躍動港島南」計劃即將為區內帶來活化，加強在商業、創意及消閒娛樂的發展，而且區內亦有為人熟悉的海洋公園，屬親子同遊的好去處。同時南區亦坐擁眾多天然地貌，包括薄扶林郊野公園、深水灣泳灘等，甚至到具中西合璧的赤柱，寓居於此未來極具升值潛力。
凱玥的交通亦十分便利，住戶可由鄰近港鐵站，4個站便可直達中環核心商業區；而驅車15分鐘車程，又可以去到淺水灣及數碼港一帶的商場，以及是南區多間星級會所，如深灣遊艇會及鄉村俱樂部，享受奢華寫意的休閒生活體驗。
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