【一手盤攻略】南區豪宅新貴凱玥　戶戶坐擁無敵大海景

中原地產副區域營業董事謝文禮指，南區環境舒適宜人，交投保持穩定水平，區內海景單位較受追捧，加上「躍動港島南」計劃即將為區內帶來活化，加強在商業、創意及消閒娛樂的發展，而且區內亦有為人熟悉的海洋公園，屬親子同遊的好去處。同時南區亦坐擁眾多天然地貌，包括薄扶林郊野公園、深水灣泳灘等，甚至到具中西合璧的赤柱，寓居於此未來極具升值潛力。

凱玥的交通亦十分便利，住戶可由鄰近港鐵站，4個站便可直達中環核心商業區；而驅車15分鐘車程，又可以去到淺水灣及數碼港一帶的商場，以及是南區多間星級會所，如深灣遊艇會及鄉村俱樂部，享受奢華寫意的休閒生活體驗。

想知道更多有關項目的資訊，立刻收看影片！