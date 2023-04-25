道指期貨挫141點　油價微升

2023年04月25日 16:16
  • 東網電視
    更多新聞短片
    美匯指數報102.213；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.9264；美元兌日圓報134.10；歐元處1.1029；英鎊報1.2459。金價報1,988.84美元。油價微升0.1%，布油報82.66美元，紐油處78.85美元。比特幣跌0.5%至27,288美元。道指期貨跌141點。
    焦點數據：
    16:30 香港3月進出口及貿易收支
    21:00 美國2月FHFA樓價指數
    22:00 美國3月新屋銷售
    22:00 美國4月消費者信心指數
    22:00 美國4月里士滿聯儲銀行製造業指數
    ●港股連跌3日，逼近一個月低位，恒生指數全日收報19,617點，跌342點或1.71%，失守250天牛熊分界線，主板成交1,066億港元。
    https://bit.ly/3LuoI9V
    -小鵬：電動車爆激戰！未來10年全球僅餘十家車企。
    ●滬深三大指數下跌。滬綜指收報3,264點，跌10點或0.32%，成交額4,942億元人民幣。
    https://bit.ly/41yU9oU
    -多家內銀淨息差跌穿警戒線，業界：恐持續下行。
    香港經濟：
    ●第二季中小企領先營商指數升至52.8，企業對環球經濟仍審慎。
    ●戶戶送：45%港餐廳首季錄盈利增長，7成對次季餐飲業有信心。
    ●和記：復活節假期日均漫遊數據收入和用量已超越2019年同期。
    ●美聯：首季本港四大核心區商舖空置率跌至約10%。
    加密貨幣：
    ●SEC未就明確加密行業監管請願書回覆，Coinbase提出訴訟。
    ●比特幣大好友：監管太嚴！加密貨幣在美國已死。
    企業消息：
    ●Tesla又上調資本開支預測，較1月估算多78億。
    ●迪士尼第二波裁員殺到，兩輪行動料削4,000人。
    ●第一共和銀行首季存款挫4成，次季大裁員，盤後股價插22%。
    ●霍士新聞當紅主播離巢，母企股價挫近3%。
    ●傳通用汽車及三星SDI日內宣布美國建電池廠計劃。
    ●字節跳動在美推出新App爆紅，有望成TikTok替代品？
    ●Tesla試點開放內地部分充電站予其他品牌電動車。
    ●Netflix擬未來4年投資195億炮製韓劇及節目。