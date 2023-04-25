道指期貨挫141點　油價微升

美匯指數報102.213；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.9264；美元兌日圓報134.10；歐元處1.1029；英鎊報1.2459。金價報1,988.84美元。油價微升0.1%，布油報82.66美元，紐油處78.85美元。比特幣跌0.5%至27,288美元。道指期貨跌141點。

焦點數據：

16:30 香港3月進出口及貿易收支

21:00 美國2月FHFA樓價指數

22:00 美國3月新屋銷售

22:00 美國4月消費者信心指數

22:00 美國4月里士滿聯儲銀行製造業指數

●港股連跌3日，逼近一個月低位，恒生指數全日收報19,617點，跌342點或1.71%，失守250天牛熊分界線，主板成交1,066億港元。

-小鵬：電動車爆激戰！未來10年全球僅餘十家車企。

●滬深三大指數下跌。滬綜指收報3,264點，跌10點或0.32%，成交額4,942億元人民幣。

-多家內銀淨息差跌穿警戒線，業界：恐持續下行。

香港經濟：

●第二季中小企領先營商指數升至52.8，企業對環球經濟仍審慎。

●戶戶送：45%港餐廳首季錄盈利增長，7成對次季餐飲業有信心。

●和記：復活節假期日均漫遊數據收入和用量已超越2019年同期。

●美聯：首季本港四大核心區商舖空置率跌至約10%。

加密貨幣：

●SEC未就明確加密行業監管請願書回覆，Coinbase提出訴訟。

●比特幣大好友：監管太嚴！加密貨幣在美國已死。

企業消息：

●Tesla又上調資本開支預測，較1月估算多78億。

●迪士尼第二波裁員殺到，兩輪行動料削4,000人。

●第一共和銀行首季存款挫4成，次季大裁員，盤後股價插22%。

●霍士新聞當紅主播離巢，母企股價挫近3%。

●傳通用汽車及三星SDI日內宣布美國建電池廠計劃。

●字節跳動在美推出新App爆紅，有望成TikTok替代品？

●Tesla試點開放內地部分充電站予其他品牌電動車。

●Netflix擬未來4年投資195億炮製韓劇及節目。