嚴打「唱高散貨」！證監會限制處理31個交易帳戶部分資產

香港證監會嚴打「唱高散貨」投資騙局，再向10家證券行發出限制通知書，分別是興證國際證券、華富建業證券、富途證券國際(香港)、帝國國際証券、力高證券、輝立證券(香港)、元庫證券、盈立證券、華盛資本証券及微牛證券，禁止它們處理或處置31個交易帳戶內的某些資產。證監會認為，就維護投資大眾的利益或公眾利益而言，發出有關限制通知書是可取的做法。

有關資產與一宗在2021年11月至2022年6月期間，涉及一家在香港聯合交易所上市的公司的股份的疑似社交媒體「唱高散貨」騙局有關。證監會的調查仍在進行中。

有關限制通知書禁止該10家證券行在沒有事先獲得證監會的書面同意的情況下，以任何方式處置或處理，或輔助、慫使或促致另一人以任何方式處置或處理該等交易帳戶內的任何資產（以某個數額為限），包括就任何證券訂立交易；按該等帳戶的任何獲授權人或任何代其行事的人的指示，處理證券或現金的任何提取或轉移；按該等帳戶的任何獲授權人或任何代其行事的人的指示，處置或處理任何證券或現金；及輔助另一人處置或以指明方式處理任何有關資產。若該等證券行接獲任何上述指示，亦須通知證監會。

社交媒體「唱高散貨」騙局屬於操縱股票市場的手法之一，騙徒利用不同方法將某上市公司的股價人為地推高，然後透過不同社交媒體平台誘使投資者以高價買入騙徒拋售的股票。