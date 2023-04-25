內地AI公司第四範式昨第四度申請上市　中金作保薦人

內地人工智能(AI)公司第四範式上月被美國商務部列入實體清單，適逢該公司去年9月提交的上市申請因時效已過而失效，周一(24日)第四度申請上市，惟其保薦人由中資中金，取代美資高盛。

第四範式在新的招股文件中指出，被列入實體清單應不會對集團的業務或營運有重大影響，假設除了清單實體外，集團其他附屬公司成為經濟制裁或出口管制限制的對象，則此可能導致業務中斷及聲譽受損。若未能有效地競爭，這可能會對其業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。

該公司早於2021年8月提交上市申請，其後於2022年2月和9月再提交申請，但三次都因未能在6個月完成而失效。據文件，去年虧損16.44億元人民幣(下同)，較2021年虧損17.85億元有所收窄；收入按年增加52.72%至30.82億元。

美國商務部工業與安全局(BIS)自今年3月2日起，將該公司若干實體列入實體清單，包括「4Paradigm Technology Co., Ltd.」，別稱「4Paradigm」、「4thParadigm」及「Fourth Paradigm」。