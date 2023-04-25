【新盤追擊】南區凱玥自成一角的地王大宅

一塊地皮稱得上地王，除了價格不菲之外，地皮本身的條件亦是得天獨厚，兼市場罕見。於2017年由龍光集團及合景泰富，以逾168億元投得的鴨脷洲利南道66號臨海地皮，每平方呎樓面地價達到22,118元，創下當時本港歷來呎價紀錄，成為最貴地王。

據美聯物業首席區域營業董事方富義表示，南區鴨脷洲近年已經晉身為新興豪宅區，區內好山好水，配套完善，而距離中環等核心商業區僅20分鐘左右車程，加上自港鐵南港島線通車後，對外交通又全面升級，區內物業升值潛力不容忽視，如區內8至10年的豪宅盤，普遍升幅達4至8成。

而坐落於利南道這塊地王上的屋苑凱玥亦終於登場，項目由6幢住宅大廈組成，合共提供295伙，享有無敵大海景，標準單位實用面積由1,393至3,635平方呎，戶型包括三房雙套、四房雙套至四房四套間隔。另項目設頂層複式、大平層以及平台花園等特色戶型，實用面積1,340至9,663平方呎。項目不單景觀「煞食」，生活配套亦相當完善，由樓盤步行至港鐵海怡半島站及利東站，分別僅8至15分鐘。另外，日常購物更包羅萬有，單是隔條馬路就是有近100間店舖的新海怡廣場等。想知樓盤更多資訊，Click入片睇啦！