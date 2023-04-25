元朗4月累錄75宗二手買賣　溱柏兩房646萬沽

元朗區4月累錄約75宗二手買賣，其中溱柏兩房單位，以646萬元沽出，約4年多帳面升值約7.7%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角健威花園E座低層3室，實用面積約456方呎，兩房間隔，望樓景，原業主原先放盤價650萬元，最終減價37萬元，以613萬元成交，呎價約13,443元，減幅約5.7%。

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九龍區

●世紀21富山劉倩彤表示，樂富居屋嘉強苑A座低層5室，實用面積約407方呎，兩房間隔，享內園景，未補價第二市場以355萬元成交，呎價約8,722元，原業主放盤4個月，原先叫價380萬元，最終減價25萬元成交，減幅約6.6%

●香港置業方文偉指，長沙灣的富華廣場中層F室，實用面積約363方呎，兩房間隔，望樓景，以約550萬元放盤約7個月後，吸引同區客洽詢，經議價後決定以530萬元易手，呎價約14,601元，新買家為區內分支成員。

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新界區

●中原王勤學稱，元朗區本月累錄約75宗二手買賣，其中溱柏累錄6宗，該盤1座低層C室，實用面積約598方呎，套兩房連儲物房間隔，叫價650萬元，微減4萬元，以646萬元沽出，呎價約10,803元，原業主持貨約4年多，帳面賺46萬元，升值約7.7%。

●中原陳文杰指，荃灣映日灣3座低層D室，實用面積約243方呎，開放式間隔，去年10月最初叫價600萬元，其後兩度減價，今年2月叫價550萬元，新近經議價後，減至470萬元沽出，呎價約19,342元，原業主持貨約3年，帳面獲利37.7萬元，或升值約9%。

●祥益黃慶德表示，屯門新屯門中心6座低層D室，實用面積約603方呎，三房間隔，獲區內換樓客垂青，原業主願意調整價格，累積減價達40萬元，上述買家早前沽出原先居住的兩房單位，以530萬元購入上址換樓，呎價約8,789元。

●中原劉德興稱，粉嶺居屋欣盛4月錄約4宗買賣，屋苑A座中層6室，實用面積約554方呎，三房間隔，放盤時開價約350萬元，議價後在未補價第二市場以330萬元易手，呎價約5,957元，新買家為用家。

●中原吳嘉權表示，火炭銀禧花園4月暫錄7宗買賣，包括1座中層D室，實用面積約506方呎，兩房間隔，開價800萬元，議價後以712萬元易手，呎價約14,071元，新買家為同區換樓客。

●世紀21奇豐吳元利指，沙田第一城30座低層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，望內園景，放盤1.5個月，叫價688萬，累減33萬，獲買家以655萬元承接，減幅約4.8%，呎價約14,523元。

●利嘉閣黃萬盛表示，大圍居屋美城苑C座中層23室，實用面積約381方呎，兩房間隔，已補價自由市場以約380萬元成交，呎價約9,974元，屋苑現時約有20個單位放盤，入場價420萬起。

●世紀21奇豐李仕明稱，大圍瑞峰花園6座高層A室，實用面積約1,521方呎，四房間隔，放盤1個月，叫價2,080萬元，終減價221萬元以1,859萬元沽出，減幅約10.6%，呎價約12,222元。

●中原胡耀祖透露，馬鞍山區4月暫錄約80宗二手買賣，按月回落約11%，其中新港城4月暫錄約10宗，屋苑A座高層5室，實用面積約568方呎，三房間隔，開價約830萬元，議價後以818萬元易手，呎價約14,401元，原業主持貨約4年，帳面獲利約40萬元。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山翠擁華庭9座高層B室，實用面積約469方呎，兩房間隔，放盤兩個月，原先叫價730萬元，獲買家洽購，減30萬元，以700萬元成交，減幅約4.1%，呎價約14,925元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢清水灣澳貝村單號屋全幢，四房雙套房間隔，望山景，叫價2,400萬元，減150萬元，以2,250萬元獲買家承接，減幅約6.3%，原業主於2008年3月購入上址，當時作價1,600萬元，持貨約15年帳面賺650萬元。

●美聯林健偉指，將軍澳居屋富麗花園1座低層E室，實用面積約420方呎，兩房間隔，望市景，最初以580萬元放售，放盤約半年，上車客輕微議價10萬元，以570萬元承接，呎價約13,571元

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