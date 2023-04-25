內地倡完善人民幣業務　迎合外商匯兌避險及跨境結算需求

中國國務院辦公廳周二(25日)發布關於推動外貿穩規模優結構的意見，提及優化跨境結算服務，鼓勵金融機構創新完善外匯衍生品和跨境人民幣業務，進一步擴大跨境貿易人民幣結算規模，更好滿足外貿企業匯率避險和跨境人民幣結算需求。

意見提出，內地駐外使領館通過完善合作機制、加強信息交流、推介重點展會等舉措，創造更多貿易機會，加大對外貿企業特別是中小微外貿企業開拓市場的支持力度。此外，發揮貿促機構駐外代表處作用，做好信息諮詢、企業對接、商事法律等方面服務。發布相關國別貿易指南，想方設法穩住對發達經濟體出口，引導企業深入開拓發展中國家市場和東盟等區域市場。

此外，意見提及要穩定和擴大重點產品進出口規模，除了要培育汽車出口優勢，還說要加快修訂鼓勵進口技術和產品目錄，進一步提高進口貼息政策精準性，引導企業擴大國內短缺的先進技術設備進口。

在「優化外貿發展環境」方面，提及妥善應對國外不合理貿易限制措施，幫助企業積極應對不合理貿易限制措施。發揮貿促機構作用，做好風險評估和排查。意見還提出，支持大型外貿企業運用新技術自建數字平台，培育服務中小微外貿企業的第三方綜合數字化解決方案供應商。