新盤大亂鬥！周六4個一手盤開賣　涉177伙

連來日收票量穩升的大埔白石角項目，落實周六展開首輪銷售，發售160伙。連同該盤計，至少4個新盤將於周六賣樓，涉及約177個單位。

●大埔白石角University Hill周六首輪賣160伙

新地代理總經理胡致遠稱，公開發售單位涵蓋一房至三房間隔，折實價由437.24萬至1,105.83萬元，折實呎價13,357至19,321元，公開發售單位按定價計市值逾11.8億元，至於招標單位全屬特色戶。

●啟德天瀧推出首批116伙下周五起招標

據銷售安排顯示，首批單位分布於第1座、2座、3座及8座，招標期由5月5日至6月6日，期間每日正午12時起招標及下午5時起截標。

●長沙灣睿峰加推5伙周六賣

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周二(25日)公布加推5伙東翼兩房戶於周六(29日)起招標發售。VMS鼎珮合夥人馬宣義指，該盤自今年2月初重啟銷售部署後累計售出67伙，當中逾五成屬兩房戶，涉及總成交金額逾7億元，平均成交呎價逾2.3萬元。

VMS鼎珮董事總經理陳玉成稱，目前部署於5月推出特色單位，料呎價有機會創項目新高。該盤聯同美聯物業，向指定時間內購入單位的買家送贈電器禮券。

●西半山帝滙豪庭四房戶6,000萬元沽

恒基地產旗下西半山帝滙豪庭周二(25日)透過招標售出17樓A室，實用面積1,735方呎，屬四房連儲物間間隔，成交價6,000萬元，呎價約34,582元。資料顯示，買家採用180天現金付款計劃入市。

●啟德澐璟三房售4,206萬元

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日連沽3伙涉2,145萬

●旺角利奧坊‧壹隅及鰂魚涌THE HOLBORN周六共推售12伙

他續指，利奧坊‧壹隅即將發售單位包括7伙一房戶及3伙兩房戶，實用面積由272至405方呎，折實售價596.98萬至972.9萬元，折實呎價21,708至25,154元。而THE HOLBORN將發售單位為2伙實用面積268方呎的一房戶，折實價約731.2萬及約737.7萬元，折實呎價27,285及27,527元。