東方日報B1：科網股受壓 恒指3連插
2023年04月26日 00:05
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港股連跌3日，更失守俗稱牛熊分界線的250天線。
美國要在科技領域加強打壓中國的決心，讓中資科網股連日來淪為掟貨對象，京東集團(09618)周二創上市新低，連同阿里巴巴(09988)及騰訊控股(00700)齊齊連跌6日，拖累港股周二再插342點或1.7%，連續3個交易日累插779點或3.81%。
恒指低開56點後愈跌愈急，最多曾挫432點，低見19,527點的近一個月低位，全日報19,617點，失守俗稱牛熊分界線的250天線(現處19,730點)。國企指數收報6,601點，跌131點或1.95%；港股總成交額約1,068億元，「北水」經港股通淨買入21.09億元。
重磅科技股捱沽，理應受惠內地消費回暖的京東，股價自1月傳出「百億補貼」搶客大計後一直向下，上月又宣布計劃分拆業務再為估值增添陰霾，一度跌4.91%，插至131.6元，創上市新低，全日報132.7元，仍跌4.11%。阿里及騰訊分別跌3.22%及1.91%，美團(03690)挫4.36%，這並稱「ATMJ」的4隻藍籌科網股合共拉低恒指近145點。遭美國制裁已久的中芯國際(00981)再瀉5.65%，是表現最差科技指數成分股。
自傳出美國總統拜登打算在下月中旬召開的七大工業國集團(G7)峰會前後正式出台限制美企對華「關鍵經濟領域」投資禁令以來，港股氣氛轉差，科技指數持續下跌，報3,824點，跌137點或3.46%，連跌6個交易日，累插一成。
iFast Global Markets副總裁溫鋼城表示，近期外資自滬、深股通持續錄得淨流出，「北水」亦未如以往積極南下，反映市場對美國投資禁令存有戒心，騰訊股價已回落至具吸引力水平，暫時對阿里及騰訊等科網平台股仍持觀望態度。
溫鋼城又表示，京東股價技術上還沒見止跌迹象，暫時「唔使睇」。他自言股票敞口已經大幅減少，主要持有債券居多，預期恒指短期內恐試上月低位，即18,829點。
晨星亞洲股票研究總監陳麗子則預料，下月美國聯儲局再加息0.25厘後，聯邦基金利率就會「見頂」，不排除年底前掉頭減息，第二季續睇好通訊服務、科技等經濟敏感型股票，惟後者不確定性較高，推薦股份包括騰訊、中國聯通(00762)、長江基建(01038)及石藥集團(01093)。
中美角力愈演愈烈，上月被美國商務部列入實體清單的內地人工智能(AI)公司第四範式第4度向聯交所遞申請上市，其保薦人由美資的高盛變成中資的中金。
第四範式於新招股文件表示，被列入實體清單應不會對集團業務或營運有重大影響，假設除了清單實體外，集團其他附屬公司成為經濟制裁或出口管制限制的對象，則可能會導致業務中斷及聲譽受損。若未能有效地競爭，這或會對其業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。
另外，聯交所向市場參與者發出通告，指交易所將於5月2日至16日期間(測試系統主機維護日除外)，就港元及人民幣雙櫃台模式安排非強制性且免費的端對端測試。