龔成：4大類型潛力股　如何從中尋找倍升股？

潛力股有不少類型，有些較穩健，有些風險較高，有些爆升的潛力較大，投資者要成就一隻5倍、甚至10倍的潛力股，並不容易，但不是完全無技巧的。筆者統計了港股、美股一些升多倍的股票，歸類出4大類潛力股投資法，投資者可以從這些方向着手。

1)價值成長型

這是最值得尋找潛力股的方法。當一些有獨特性，長遠有發展的企業，就有條件由中小型的企業，慢慢發展成大型的企業，企業價值長期向上的時候，股價自然上升。當然，一定要大環境配合，以及企業本身有一定的獨特性。

這類股票通常處於行業周期的第2階段的早期(增長階段)，是4大類潛力股中，風險相對較低的一類。

企業由中小型的公司發展成大型的企業，當中需要投資者耐性的持有，因為發展需時。如果企業本身有優勢，產品受歡迎，加上行業正處於成長階段，企業就有可能成為下一個5倍股、10倍股。

簡單來說，這類潛力股，就是一些較穩健，同時有成長性的企業，投資者在企業仍是未完全成熟時，投資這企業，然後耐心等企業成長。如果日後企業成功，發揮到當中的發展潛力，就會帶動股價以5倍計以上的增長，投資者能取得巨大回報。股票進階班，會教學員「價值成長型」的6種選股方法，這篇文章簡單講一些要點，以下是這類成長型企業的部分特質：

1)產品有品牌

2)業務有發展潛力

3)產品有市場，市場正處於增長狀態

4)有護城河

5)有獨特的營運模式

6)產品有自主定價能力

7)行家難以複製其經營模式

2)環境危機型

這是第二種尋找潛力倍升股的方法。當大環境處危機之中，但該危機只屬於短期影響，市場一般會過分放大危機，令氣氛處於恐慌的狀態，股價受壓，例如沙士的時候，淘大花園大跌價，就是買入的時機。投資者只要在危機時，尋找本質不差，只是受短期因素影響的股票，就能把握最佳的投資機會，成就倍升股。

3)企業危機型

企業自身處於危機，虧損的狀態，然後開始轉型，轉另一個新業務，就是「企業危機型」的選股模式，但要留意，轉型是否成功，存有很大未知數。

這種方法是眾多潛力類企業中，風險較高的一種，同時無絕對的選股方法，投資者只能從企業的轉型去評估是否有投資價值。轉型失敗的話，股價有可能大幅下調，但如果成功，股價就有可能升10倍，因此是有危有機的選股方法。

4)泡沫價值投資法

在泡沫之下，有可能產生不少5倍股、10倍的股，但當中有一定的風險，投資的話，要控制注碼，同時要把握賣出的時機。

簡單來說，投資者會選一些有發展力，同時乘着泡沫令股價有巨大波動的股票，在泡沫發生前投資，在泡沫爆破後賣出。其中一個例子是科網股熱潮的時候，不少股票升了倍數計，但投資者要把握當中的買入和賣出時機。

這是其中一種令投資者產生5倍、10倍回報的方法，但就要求投資者有較高的投資技巧，同時要小心控制注碼，投資者並不是胡亂投資，而是以投資有基本質素企業為前題，再配合泡沫，令投資產生巨大回報，這裡由於篇幅有限，只能簡單介紹。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人)