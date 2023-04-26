道指跌344點　期金重上2000美元

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.49%，報101.84；港匯見7.8489；離岸人民幣(CNH)報6.9388；美元兌日圓處133.71；歐元報1.0978，英鎊報1.2413。金價處2,000.7美元。布油報80.6美元，紐油報77.32美元。比特幣升2.8%，報2.83萬美元。道指期貨升60點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水150點。

●道指收報33,530點，跌344點或1.02%；標指收報4,071點，跌65點或1.58%；納指收報11,799點，跌238點或1.98%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,351點，跌265點。

●4月恒生指數夜期收報19,391點，跌185點，低水227點，成交18,110張。

●紐約期油收報每桶77.07元，跌1.69美元或2.15%；倫敦布蘭特期油收報每桶80.77美元，跌1.96美元或2.37%。

●紐約期金收報每安士2,004.5美元，升4.7元或0.23%。

●英國富時100指數收報7,891點，跌21點或0.27%；德國DAX指數收報15,872點，升8點或0.05%；法國CAC指數收報7,531點，跌42點或0.56%。

●ASM太平洋首季盈利按年跌62%。

●譚仔盈警，料全年少賺30至35%。

●萬洲國際今年首季利潤按年跌55%。

●恒大地產：涉訴訟案標的總額逾3124億人民幣。

●香港3月出口貨值按年跌1.5%，首季累挫17.7%。

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